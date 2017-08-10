挨轟造假、說謊精 ㄚ頭回嗆「做節目給你看真可悲」

丫頭因PO出消夜文被質疑未按照節目規定。（翻攝自丫頭IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星丫頭參加節目《飢餓遊戲》，卻被網友發現在IG貼出食物文，違反不得進食的遊戲規則，丫頭解釋當天自己搭長途飛機抵台時間已晚，而節目規定是晚餐後不得進食，那些是她的晚餐，並無作假，主持人孫協志也幫忙緩頰，但仍有網友湧入她的IG批她「造假」，讓她爆氣反擊。

遭網友罵造假及說謊精，丫頭爆氣回應。（翻攝自丫頭IG）

面對網友指控她「造假」，並說她是「說謊精」，丫頭反擊「飛機delay又不是我造成的，我的晚餐比較晚才能吃到就不能吃晚餐了嗎？」並說：「台灣綜藝節目多努力，就是有你這種滿滿負面能量的人不明事理，胡亂開槍的無聊人士，唱衰台灣節目！我們這麼努力做節目給你這種人看，真可悲。」憤怒情緒顯而易見。

對於網友的質疑，丫頭一一反擊。（翻攝自丫頭IG）

但仍有網友認為她說謊不道歉，反而強詞奪理，丫頭強調這件事都是因為她的誠實而起，自己絕對沒有說謊，對於質疑她沒有按照節目規定的人，她回應「規定是人規範出來的，有人性化的有調整空間。」也有人攻擊她「身為一個藝人卻不紅」，她絲毫未受影響的說：「你以為你說我不紅我就會難過嗎？真可惜沒如你所願，因為我真的不在乎，不是每個當藝人都是為了紅！我當藝人賺錢買車買房讓家人吃好喝好睡好，出國玩、生活過好一點的享受！我覺得很幸福很開心。」