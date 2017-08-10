限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

挨轟造假、說謊精 ㄚ頭回嗆「做節目給你看真可悲」

2017/08/10 15:01

丫頭因PO出消夜文被質疑未按照節目規定。（翻攝自丫頭IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星丫頭參加節目《飢餓遊戲》，卻被網友發現在IG貼出食物文，違反不得進食的遊戲規則，丫頭解釋當天自己搭長途飛機抵台時間已晚，而節目規定是晚餐後不得進食，那些是她的晚餐，並無作假，主持人孫協志也幫忙緩頰，但仍有網友湧入她的IG批她「造假」，讓她爆氣反擊。

遭網友罵造假及說謊精，丫頭爆氣回應。（翻攝自丫頭IG）

面對網友指控她「造假」，並說她是「說謊精」，丫頭反擊「飛機delay又不是我造成的，我的晚餐比較晚才能吃到就不能吃晚餐了嗎？」並說：「台灣綜藝節目多努力，就是有你這種滿滿負面能量的人不明事理，胡亂開槍的無聊人士，唱衰台灣節目！我們這麼努力做節目給你這種人看，真可悲。」憤怒情緒顯而易見。

對於網友的質疑，丫頭一一反擊。（翻攝自丫頭IG）

但仍有網友認為她說謊不道歉，反而強詞奪理，丫頭強調這件事都是因為她的誠實而起，自己絕對沒有說謊，對於質疑她沒有按照節目規定的人，她回應「規定是人規範出來的，有人性化的有調整空間。」也有人攻擊她「身為一個藝人卻不紅」，她絲毫未受影響的說：「你以為你說我不紅我就會難過嗎？真可惜沒如你所願，因為我真的不在乎，不是每個當藝人都是為了紅！我當藝人賺錢買車買房讓家人吃好喝好睡好，出國玩、生活過好一點的享受！我覺得很幸福很開心。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉 布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉
2017/08/10 10:04
王心凌1476字怒揭真相 怒斥姚元浩「可笑又可憐」 王心凌1476字怒揭真相 怒斥姚元浩「可笑又可憐」
2017/08/10 12:09
女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光 女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光
2017/08/10 08:33
驚！喬妹都比不上 資深影后甄珍當年長這樣 驚！喬妹都比不上 資深影后甄珍當年長這樣
2017/08/10 07:36
存摺被強制沒收 52歲楊繡惠花錢要向老媽請款 存摺被強制沒收 52歲楊繡惠花錢要向老媽請款
2017/08/10 07:18
洪百榕懷胎5月產檢 遭醫戳破「妳沒懷孕」 洪百榕懷胎5月產檢 遭醫戳破「妳沒懷孕」
2017/08/10 11:11
王心凌決定不告姚元浩 原因竟是... 王心凌決定不告姚元浩 原因竟是...
2017/08/10 12:24
昔日F奶波神承認「變臉疑雲」 沒人追還想婚 昔日F奶波神承認「變臉疑雲」 沒人追還想婚
2017/08/10 07:30
亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他 亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他
2017/08/10 09:24
曾和林心如、藤原紀香傳緋聞 導演傳將娶小25歲女子 曾和林心如、藤原紀香傳緋聞 導演傳將娶小25歲女子
2017/08/10 07:32
牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳 牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳
2017/08/10 15:25
不老影后入花甲之年 整形流言纏身怒靠跳傘自清 不老影后入花甲之年 整形流言纏身怒靠跳傘自清
2017/08/10 08:10
失婚港女纏綿台灣熟男 偷吃圈內小王重創形象 失婚港女纏綿台灣熟男 偷吃圈內小王重創形象
2017/08/10 09:21
陳子玄負債2000萬 無良經紀人逼拍裸照 陳子玄負債2000萬 無良經紀人逼拍裸照
2017/08/10 13:51
華仔低調抵台 粉絲37度曝曬11小時「等嘸人」 華仔低調抵台 粉絲37度曝曬11小時「等嘸人」
2017/08/10 07:51
熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開 熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開
2017/08/10 08:46
李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子 李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子
2017/08/10 10:16
趙麗穎真實身材被公開 瘦成平胸紙片人 趙麗穎真實身材被公開 瘦成平胸紙片人
2017/08/10 13:54
王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了 王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了
2017/08/10 13:09
邀《花甲》姑姑同居遭拒 楊丞琳嗆「跩什麼」 邀《花甲》姑姑同居遭拒 楊丞琳嗆「跩什麼」
2017/08/10 07:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.