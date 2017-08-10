王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了

王心凌雖被前男友要求去告吧，但她不想隨之起舞。（資料照，記者潘少棠攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕王心凌內褲床照外流，拍攝者姚元浩在事件爆發第3天公開道歉，前天再對王心凌喊話「麻煩妳一定要提告，找到這個鬼，才能還我的清白。」一路交由經紀公司與閨密回應的王心凌今首度打破沈默，表態不告姚，願再給他一次證明自己並承擔的機會。

對於王心凌最新聲明，姚元浩經紀公司則表示因已報警提告，「交由律師處理，不再回應」；至於女方仍在等他道歉，經紀人則表示，「元浩已經道歉過了，之後仍會按照法律程序進行」。

王心凌文中指出，律師要她告拍攝者，也就是姚元浩，「我始終無法因為要找到散布照片的真兇，而和前男友對簿公堂。這件事情我狠不下心，也做不出來」。

至於事發後第一時間為何不報警，她則解釋，「因為報了警，要查的人第一個就是拍攝者，也就是說他會一人承擔的姚元浩先生」、這件事情，應該要告的時候，我沒告，因為我始終無法狠下心對一個曾經在一起過的人提起訴訟，不論是分手前或是分手後」。

最後她表態，願意再給姚一次機會，不管報警、提告，或把所有曾經置換的手機找回，翻遍電腦或雲端，給她一個交代；言下之意她過去沒對姚提告，未來也不會，但「一直在等著一個道歉，和到底要怎麼承擔的具體行動」。

對照姚兩度發表聲明，都稱王心凌為「心凌」或「妳」，王心凌則全文稱他為「姚元浩先生」或「姚先生」，切割分明。