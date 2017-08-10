王心凌決定不告姚元浩 原因竟是...

姚元浩沉默多天後，向王心凌喊話，要她來告。（TVBS提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕王心凌私人照片外流，與前男友姚元浩正式鬧翻，姚元浩沉默多天後，向王心凌喊話：「麻煩妳一定要提告，才能還我的清白…找出這個鬼」，對此王心凌今天終於發文回應，她表示：「就讓姚先生去從法律途徑找出真相吧。如果他真心有想的話！」文末並寫下「人生很短，不要再把時間浪費在不必要的人事物上了。」言下之意似乎表示不會對姚提告。

王心凌和姚元浩因私密照撕破臉。（資料照，記者胡舜翔攝）

王心凌發文：

七月二十五號，我心中始終存在的一顆未爆彈，終於爆發。

從當初知道有這張照片，以為被刪除，到一年多前在網路上出現，一直到照片被人寄去報社，事情爆發。

我不解，當初說刪除的照片，為什麼會流落在網路上？

我不解，事發之後承認了照片是他拍的，但就繼續無關痛癢的不再理會，沒有任何表示。

我不解，即便當初兩人曾經討論，當事情被媒體報導引起大眾討論之後，一聲道歉為什麼那麼難？

我不解，正常男人在承認了是自己所做的事情之後，下一個動作不是應該告訴我，他要怎麼善後，才叫做承擔嗎？

3天之後，我獲得了一個要我『一起面對』的道歉；15天之後，我獲得了『拜託我告他』的聲明。

有人說，我看過照片。

我的確看過，但是在事情發生之後。

有人說，那照片沒甚麼何必小題大作。

我雖然是公眾人物但不代表我的私領域，可以在未經我本人同意下被公開。

有人說，看不出臉的照片為何要自己對號入座承認。

我知道，這件事我不面對，就永遠不會放過我。

有人說，我是為了演唱會在炒新聞。

可笑的是我的巡迴演唱會根本不在台灣，況且到底有誰會因為這樣的新聞而想要去買演唱會的票？我為什麼要用這麼爛的方式炒新聞？（這麼荒唐無腦的推論，卻被網友們當成自己的洞見，大肆抨擊我和我的公司）

有人說，我是最大的獲利者。

我一點也看不出，這樣的事情可以從哪裡獲利？

這整件事情都荒謬又醜惡。

該道歉的不道歉，該解決的不解決，不該出現的雜音不斷被放大，甚至開始泯滅良心的說謊。

這件事情一發生，該報警的時候我沒報警，因為報了警，要查的人第一個就是拍攝者，也就是說他會一人承擔的姚元浩先生。

這件事情，應該要告的時候，我沒告，因為我始終無法狠下心對一個曾經在一起過的人提起訴訟，不論是分手前或是分手後。

我一直在等著一個道歉和到底要怎麼承擔的具體行動。

媒體新聞曝光十五天之後，終於，我看到了報警和提告的動作。

姚先生前往刑事局報案並提告，希望藉此揪出散布照片的真兇。他明明早就可以去做的事情，卻任由輿論吵翻、網友罵遍，最後才願意去面對處理。

但終於，有一件事情我獲得了應有的對待。

我不知道這算不算是遲來的正義，起碼，該承擔的人終於有了第一步的動作。

而這一切本該在15天前，就由當初肇事者去收拾殘局的。

這一切不該在媒體輿論延燒15天之後，對雙方都造成無可抹滅的傷害之後，才開始找尋真相。

我始終認為，現在我不需要報案，因為照片的拍攝者是誰，大家都知道了，不用藉由報案去抓人，當初沒報案，現在更不用。

『麻煩妳一定要提告』現在看來是多麼可笑又可憐。

我的律師告訴我，我可以告一個人，就是承認照片的拍攝者--姚元浩先生。

藉由這個提告，讓他不得不去面對問題，找出真兇來自清。

我始終無法因為要找到散布照片的真兇，而和前男友對簿公堂。這件事情我狠不下心，也做不出來。

姚元浩先生無法解釋照片怎麼流傳出去，所以他可以報案去追查去提告網路上散布的人，這件事情早就該做而沒做。

我那兩位從來沒有跟姚先生坐下來討論過照片這件事情的經紀人，每天都要被關心的媒體問到，你們到底要不要告姚元浩？

在歷經這麼多天的煎熬和一團爛帳之後，

我的決定是：

我希望看到這個人，誠意地去解決這件事情。不論他報警他提告他把所有曾經置換的手機找回或電腦或雲端翻遍。

他，終究要給我也給媒體一個正式的交代。

也許一切都來不及，也許對彼此的傷害都無可彌補。起碼，他做出了第一步。

但我願意再給他一次證明自己的機會。

最後，要謝謝媒體朋友對我的關心，在這件事情上，我們不想再浪費社會資源的去做任何的說明了。

一切，就讓姚先生去從法律途徑找出真相吧。如果他真心有想的話！

但我決定往前看了 ，人生很短，不要再把時間浪費在不必要的人事物上了，謝謝大家。