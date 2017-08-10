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首頁 > 婉君推

謝忻雲林出外景 鄉親花圈歡迎被虧「顯靈」

2017/08/10 12:48

謝忻（右）昨與張文綺（左）至雲林斗六出外景。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人謝忻頂著英國倫敦大學音樂碩士的高學歷光環，進入演藝圈，說話風格幽默逗趣，在節目中是個拚命三娘，敢玩不怕醜的她，被封為「遊戲女王」，近日赴雲林出外景，當地鄉親為歡迎貴客到來，高規格以花圈歡迎，卻遭網友笑虧「沒看到字還以為在辦喪事。」

謝忻昨（9日）與《綜藝大集合》班底至雲林斗六出外景，當地鄉親特別以8個花圈歡迎主持人，讓她受寵若驚說：「你們也太熱情了啦～這這這...是花圏吔～這種高規格的待遇，只有我們節目才有，丟嘸丟？」

謝忻赴雲林出外景，獲當地鄉親熱烈歡迎。（翻攝自臉書）誠意十足的待客方式，卻遭網路紅人陳沂虧「笑死，斗六的鄉親太可愛了 ，藝人如果去前面拍照，完全就是一個顯靈的概念吧？」有網友也稱「這是真摯的歡迎模式！！！」、「不認真看，我以為過世，鄉民代表送花牌」、「你們北部沒人有在做這樣的花圈所以大驚小怪，那是南部人的人情味，要花錢的，你以為免費的嗎？」也有人解釋「紅紙是喜氣，白紙才是顯靈。」陳沂轉貼謝忻貼文，笑虧斗六鄉親太可愛。（翻攝自臉書）

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