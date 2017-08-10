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女主播學開飛機 失速降落狂喊「阿彌陀佛」

2017/08/10 11:55

主播陳雅琳為節目《新聞深呼吸》學開飛機。（壹電視提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕主播陳雅琳日前接下壹電視《新聞深呼吸》主持工作，前往台東學開飛機，出外景前一天，她才剛參加完好友齊柏林的喪禮，隔天就沿著好友最後的飛行路線巡禮，坦言「想像著他在飛機上的畫面，心裡其實五味雜陳，一路上充滿悲傷和不捨。」

陳雅琳坦言：「飛上去的心情還是很忐忑，因為氣流不穩一直在晃，心裡還是有點害怕。」在地面學習模擬器時，飛行教練還稱讚：「表現很好，沒有很緊張。」但當真正飛上天空，開始360度大轉彎和模擬失速降落時，主播陳雅琳還是忍不住尖叫，直呼：「阿彌陀佛！」她事後表示：「當機師真的超專業，不是一般人可以辦得到，吃這行飯還真需要有點天份。」

主播陳雅琳赴台東學開飛機，遇到氣流不穩坦言有點害怕。（壹電視提供）此外，怕水的陳雅琳是個旱鴨子，平常在水中只敢待在腳可以踩到地的地方，這次她為了節目豁出去，憑著一股「憨膽」挑戰潛水，沒想到前一秒還笑著，但一背上10幾公斤的潛水裝備，馬上大呼：「壓力好大。」中途還大膽吐掉氧氣罩，嚇得教練冒出一身冷汗。不過集訓過後，教練為她的表現打一百分，讓她開心地大喊：「我真的做到了！」成功從旱鴨子變身潛水高手。該集節目將於12日晚間8點在壹電視播出。

主播陳雅琳雖怕水，仍試著挑戰潛水任務。（壹電視提供）

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