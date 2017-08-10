戲弄貧童被罵翻 裘莉肖想復合小布躲保護傘

裘莉（右）去年9月訴請與小布（左）離婚，震驚全球。（歐新社）〔記者莊沛儀／綜合報導〕好萊塢女星安吉莉娜裘莉去年9月訴請與「小布」布萊德彼特離婚，震驚全球；但現在裘莉獨自撫養6名子女還要顧及工作，近來更受輿論抨擊後，感到身心俱疲，承認離婚決定錯了，打算重回小布身邊。

據《Us Weekly 》報導，在這麼長單獨奮鬥的旅程中，裘莉對小布也從仇恨轉為原諒；消息人士就透露，裘莉已沒那麼憤怒，加上現實壓力，讓她意識到無法完全離開小布。

事實上，裘莉先前接受《Vanity Fair》訪問時就透露，在徹底詆毀小布後，已開始冷靜下來解決問題，表示「我們都竭力在平衡、挽救家庭」，此時已透出端倪。

不過據知情人士表示，現在裘莉「離婚念頭」雖減弱，但尚未做出任何行動；據報導，兩人近年關係緊張，終於在9月的私人飛機爭吵中爆發，裘莉無法接受小布因酗酒脾氣不定，和長子起衝突，怒提離婚，但裘莉很快就發現自己太衝動，特別是小布認錯並試圖解決問題。

另外，由於裘莉因不健康減肥，和用錢戲弄柬埔寨貧童遭受抨擊後，急需有人在旁支持，也發現以往都是小布在前遮風擋雨，一家人才能保有隱私過活；消息來源透露，兩人還彼此相愛，復合只是時間問題。