難忍渡邊謙出軌 癌妻心死暴瘦淪紙片人

渡邊謙（左）坦承背癌妻子南果步（右）搞婚外情。（翻攝自推特）〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲日本影帝渡邊謙，3月驚爆婚外情，讓罹癌妻子南果步大受打擊，龜縮4個月後才出面道歉，強調不會與妻子離婚，近日卻傳出53歲南果步不堪老公外遇壓力，爆瘦8公斤，手上也不見婚戒，似乎難過到心死。

南果步近日在日劇《熟年女子》飾演因老公外遇而離婚的女子，與現實生活中遭遇重疊，她一開始有意辭演，但因同劇演員檔期問題，還是答應如期演出，劇組人員透露，原本個性開朗的她，時常獨自面對牆壁發呆，心情看起來相當低落，讓身邊工作人員看了都很不捨。

南果步日前出席活動時，左手無名指已不見婚戒。（翻攝自女性自身）南果步原先身高162公分、體重48公斤，因罹癌加上老公外遇的雙重打擊，她暴瘦至40公斤，身形宛如紙片人，同劇演員草刈正雄向媒體說：「劇中有一場我背著她的戲，沒想到背起來比想像中輕很多，一問之下才知道她暴瘦了8公斤。」據悉，渡邊謙明年將演出NHK大河劇，夫妻倆已和NHK達成協議，該劇播出期間將不會離婚。 南果步遇老公出軌打擊，體重爆瘦8公斤。（翻攝自網站matome.naver.jp）