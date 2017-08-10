亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他

上原多香子（左）丈夫TENN（右）在2014年上吊自殺。（翻攝自上原多香子部落格）〔記者賀靜賢／台北報導〕上原多香子樂手老公TEEN在2014年上吊自殺，3年後夫家小叔用遺書掀嫂嫂不倫事實，也將上原和男星阿部力在LINE上的情話綿綿公開，其中一句「生孩子」壓垮亡夫，令家人非常悲憤，決定公諸於世。

TEEN的弟弟透露，在哥哥過世滿月後，上原曾和他的父母，也就是上原的公婆一起去吃哥哥生前最愛的壽喜燒，然後上原就將哥哥的手機給了公婆。公婆回家仔細看，才赫然發現其實TEEN早就將上原和阿部力的親密合照，以及LINE上的對話存檔。

當中，上原不停強調很想待在阿部力的身邊，並叫他的中國名「冬冬」、「想見你，好想去見你.......」、「很想丟下一切去找你.....要慢慢的離開老公......」。當中，也有阿部力主動提到「想要孩子」，上原附和「不知道我們的孩子會長什麼樣.....」、「等到時機成熟，我們生孩子吧......」。

TEEN的弟弟表示，哥哥嫂嫂一結婚就想生小孩，但可能哥哥太愛抽菸，因此後來檢查發現不孕是哥哥的問題，哥哥大概才會在遺書中寫道「不能生孩子，對不起」。

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