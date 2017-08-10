熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開

呂惠敏（左）在機場和許久不見的外甥師父相遇，內心激動不已。（翻攝自呂惠敏臉書）

〔記者林南谷／台北-京都報導〕三立新聞台談話節目《驚爆新聞線》主持人呂惠敏小姑獨處，對年齡保密到家，踏入電視新聞至今鮮少傳緋聞，昨天，她在機場巧遇高大小鮮肉，居然讓呂惠敏內心澎湃不已，莫非情竇初開？

什麼樣的小鮮肉，能讓呂惠敏內心澎湃不已？對於被指情竇初開，呂惠敏只好先招認，她害羞坦白：「人生的緣分原來上天已經巧妙安排，昨天早上撞見的驚奇，讓我眼睛溫溫熱熱的，充滿感動與感激。」

呂惠敏娓娓道來，出家多年的外甥，長年旅居加拿大多年不見，「今年他難得匆匆回台，又陰錯陽差無緣相見，沒想到卻在桃園機場巧遇，他要過境東京返回加拿大，我是小別家園落腳京都。」

呂惠敏主持《驚爆新聞線》受好評。（翻攝自呂惠敏臉書）

呂惠敏和小鮮肉外甥在機場短暫相逢，她才眼光濕潤直說內心澎湃不已，「從小看著他長大，如今已是190公分以上，個兒高大的出家師父」，道別後，呂惠敏感性說：「生命的分離與相遇，遠非凡人所能計較，願性覺師一切都好，我也能在不同的路上，往同樣的目標邁進。」她主持《驚爆新聞線》口碑佳，還好是碰上小鮮肉外甥，否則差點成了「驚爆」新戀情。

稍早，人在日本京都旅遊的呂惠敏有些擔心，指外甥是出家人，她被寫成「情竇初開」恐不敬。其實，出家人有著慈悲心，對於2人能夠開心重逢，盼師父能把「情竇初開」當成甜蜜的小插曲吧！