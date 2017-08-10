限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開

2017/08/10 08:46

呂惠敏（左）在機場和許久不見的外甥師父相遇，內心激動不已。（翻攝自呂惠敏臉書）

〔記者林南谷／台北-京都報導〕三立新聞台談話節目《驚爆新聞線》主持人呂惠敏小姑獨處，對年齡保密到家，踏入電視新聞至今鮮少傳緋聞，昨天，她在機場巧遇高大小鮮肉，居然讓呂惠敏內心澎湃不已，莫非情竇初開？

什麼樣的小鮮肉，能讓呂惠敏內心澎湃不已？對於被指情竇初開，呂惠敏只好先招認，她害羞坦白：「人生的緣分原來上天已經巧妙安排，昨天早上撞見的驚奇，讓我眼睛溫溫熱熱的，充滿感動與感激。」

呂惠敏娓娓道來，出家多年的外甥，長年旅居加拿大多年不見，「今年他難得匆匆回台，又陰錯陽差無緣相見，沒想到卻在桃園機場巧遇，他要過境東京返回加拿大，我是小別家園落腳京都。」

呂惠敏主持《驚爆新聞線》受好評。（翻攝自呂惠敏臉書）

呂惠敏和小鮮肉外甥在機場短暫相逢，她才眼光濕潤直說內心澎湃不已，「從小看著他長大，如今已是190公分以上，個兒高大的出家師父」，道別後，呂惠敏感性說：「生命的分離與相遇，遠非凡人所能計較，願性覺師一切都好，我也能在不同的路上，往同樣的目標邁進。」她主持《驚爆新聞線》口碑佳，還好是碰上小鮮肉外甥，否則差點成了「驚爆」新戀情。

稍早，人在日本京都旅遊的呂惠敏有些擔心，指外甥是出家人，她被寫成「情竇初開」恐不敬。其實，出家人有著慈悲心，對於2人能夠開心重逢，盼師父能把「情竇初開」當成甜蜜的小插曲吧！

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉 布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉
2017/08/10 10:04
王心凌1476字怒揭真相 怒斥姚元浩「可笑又可憐」 王心凌1476字怒揭真相 怒斥姚元浩「可笑又可憐」
2017/08/10 12:09
女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光 女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光
2017/08/10 08:33
驚！喬妹都比不上 資深影后甄珍當年長這樣 驚！喬妹都比不上 資深影后甄珍當年長這樣
2017/08/10 07:36
存摺被強制沒收 52歲楊繡惠花錢要向老媽請款 存摺被強制沒收 52歲楊繡惠花錢要向老媽請款
2017/08/10 07:18
洪百榕懷胎5月產檢 遭醫戳破「妳沒懷孕」 洪百榕懷胎5月產檢 遭醫戳破「妳沒懷孕」
2017/08/10 11:11
王心凌決定不告姚元浩 原因竟是... 王心凌決定不告姚元浩 原因竟是...
2017/08/10 12:24
昔日F奶波神承認「變臉疑雲」 沒人追還想婚 昔日F奶波神承認「變臉疑雲」 沒人追還想婚
2017/08/10 07:30
亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他 亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他
2017/08/10 09:24
曾和林心如、藤原紀香傳緋聞 導演傳將娶小25歲女子 曾和林心如、藤原紀香傳緋聞 導演傳將娶小25歲女子
2017/08/10 07:32
牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳 牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳
2017/08/10 15:25
不老影后入花甲之年 整形流言纏身怒靠跳傘自清 不老影后入花甲之年 整形流言纏身怒靠跳傘自清
2017/08/10 08:10
失婚港女纏綿台灣熟男 偷吃圈內小王重創形象 失婚港女纏綿台灣熟男 偷吃圈內小王重創形象
2017/08/10 09:21
陳子玄負債2000萬 無良經紀人逼拍裸照 陳子玄負債2000萬 無良經紀人逼拍裸照
2017/08/10 13:51
華仔低調抵台 粉絲37度曝曬11小時「等嘸人」 華仔低調抵台 粉絲37度曝曬11小時「等嘸人」
2017/08/10 07:51
熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開 熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開
2017/08/10 08:46
李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子 李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子
2017/08/10 10:16
趙麗穎真實身材被公開 瘦成平胸紙片人 趙麗穎真實身材被公開 瘦成平胸紙片人
2017/08/10 13:54
王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了 王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了
2017/08/10 13:09
邀《花甲》姑姑同居遭拒 楊丞琳嗆「跩什麼」 邀《花甲》姑姑同居遭拒 楊丞琳嗆「跩什麼」
2017/08/10 07:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.