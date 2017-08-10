女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光

TENN的弟弟透露哥哥的手機中，有翻拍上原（左）和男星阿部力（右）的親密合照。（翻攝自網路）〔記者賀靜賢／台北報導〕日本女團「SPEED」成員上原多香子，3年前遭逢丈夫TENN自殺之痛，事隔3年，TENN的弟弟向八卦雜誌公開哥哥當年給上原的遺書，幾句看來是關心但其實是嘲諷的「叮嚀」，揪出上原不倫事實，被網友說是史上最兇遺書。

上原2012年與樂手TENN結婚，2014年9月老公在自宅停車場、車內上吊自殺，但當時原因未公開。其弟今時以「家庭傷痛難癒」為由公開遺書，質疑是嫂嫂上原外遇，哥哥才想不開。他表示，哥哥由上原手機中的LINE，發現老婆與男星阿部力的親密照，情緒崩潰。

遺書內容中包括：「給多香子 謝謝妳，也永別了／我不能生育，很抱歉／真的真的很對不起／雖然曾經幸福過，但對未來很恐慌，好像什麼都沒了／請原諒我／要幸福／我相信妳和阿部力一定可以超越這一切的／也不要再做背叛別人的事囉／酒要少飲一些啦／不要再這麼愛說謊了.......」看似叮囑，但句句棉裡針。

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