李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子

李易（右）婚前曾交30多個女友，直到遇到六月（左）整個人大改變定下心。（資料照，記者宋志雄攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕六月、李易夫妻檔堪稱是演藝圈的模範夫妻檔，兩人育有一子一女，感情甜蜜，一家大小深獲粉絲喜愛。日前六月主持的美食烹飪節目請來李易堂哥「一休」擔任來賓，沒想到堂哥卻在節目中偷爆李易的料，六月也不諱言，透露李易在婚前人生崩壞，直到遇到她後才定下心，最終被她收服。

六月和李易結婚6年，感情依舊甜蜜。（合成圖，翻攝自臉書）李易堂哥最近上《一秒變大廚》，聊及當初得知李易跟六月交往很吃驚，因為當時李易較晚熟，從五專才開始交女友，換女友的速度更是驚人，他說：「當初知道你們兩個交往，超驚訝的，你們根本是不同世界的人。」甚至還曾對李易說：「沒認識3個月，不要介紹給我們認識。」六月接著說：「他出社會以後就『走鐘』了。」婚前交了30多個女友，直到跟她在一起後才漸漸定下來，整個人突然大改變，而這突如其來的改變，讓堂哥驚訝之餘，也為他感到開心。

想起當時兩人交往3個月時，六月透露，有次李易突然拿出一張紙，紙上寫著爸爸、哥哥的電話，她還很納悶「幹嘛不把保險箱密碼給我。」後來才知道原來李易這麼做的用意是想讓她有安全感。