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潔西卡出道10周年 坦言最悲傷的瞬間是退出少時

2017/08/10 07:12

潔西卡受訪時坦言，出道10年最令她感到悲傷的瞬間是退出少女時代。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓女星潔西卡於2014年退出少女時代，近日與前隊友同時推出新輯慶祝出道10周年，宣傳新專輯時被問及這10年來最開心及最悲傷的瞬間，潔西卡也坦言無論最開心或最悲傷的瞬間全圍繞著少女時代。

潔西卡表示，「做為少女時代出道的時候，是我最開心時候，至今仍讓我記憶猶新。心跳加速、不知道怎麼辦，這些都是讓我最高興的，就像讓全世界都知道我的存在那樣，是我印象最深刻的。」而最令潔西卡感到悲傷的瞬間？她回答：「應該是離開少女時代的時候吧。」透露自己屬於感情豐富的人，「所有的事情都是，分開的時候是最辛苦的。」

潔西卡（左）和妹妹Krystal感情甚篤，也希望自己成為對方的榜樣。（翻攝自IG）至於出道至今是否有曾經想過放棄的時候？潔西卡笑說：「我不是會放棄的風格。如果我放棄的話，好像Krystal也會馬上放棄，雖然我從來沒想過要放棄，但假使我放棄了，她好像也會放棄，所以沒辦法放棄。」堅定表示希望自己能成為妹妹的榜樣，也是她心中「力量強大的姊姊」，言談中盡現姊妹倆的好感情。

少女時代今年出道滿10年。（翻攝自Naver）

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