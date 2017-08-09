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歐蜜瑞佩斯1人分飾7胞胎 「綠惡魔」變暖爺爺

2017/08/09 19:12

好萊塢女力崛起，歐蜜瑞珮斯（中）在《獵殺星期一》一人飾七角。（甲上提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕新片《獵殺星期一》承襲好萊塢「女力崛起」風潮，以女性為主角，找來歐蜜瑞佩斯一人分飾7胞胎姊妹，讓她不但演到快精神錯亂、化妝造型耗時耗力，還要投入各種激烈武打動作戲。

好萊塢最強綠葉威廉達佛（右）片約不斷，出演《獵殺星期一》竟是因女主角歐蜜瑞佩斯的一封Email。（甲上提供）片中還加入兩位好萊塢最強綠葉《蜘蛛人》「綠惡魔」威廉達佛和《星際異攻隊2》的葛倫克蘿絲。威廉達佛近期片約不斷，《正義聯盟》、《水行俠》和懸疑片《東方快車謀殺案》都能看見他的身影，歐蜜瑞佩斯透露，其實在威廉達佛考慮期間，她特地寫了封E-mail給威廉達佛，才讓他終於點頭答應，歐蜜表示：「我一直把他當作心目中的英雄，能一起演戲是我夢寐以求的大事！」

葛倫克蘿絲在《獵殺星期一》飾演冷肅的管制局首腦。（甲上提供）曾獲6次奧斯卡提名的葛倫克蘿絲，在《獵殺星期一》中則是飾演管制局主腦，她對一胎化的鐵血作風讓歐蜜瑞佩斯的角色們生命充滿危機。不過私底下葛倫克蘿絲對歐蜜一人飾七角的表現讚不絕口，兩人感情一拍即合，甚至在片場開心玩自拍。

該片描述2073年未來世界因為人口過剩，全球厲行一胎化政策，泰倫斯（威廉達佛飾）的女兒卻生下七胞胎難產而死，為了守護七胞胎孫女，他訓練她們保衛自己與其他姊妹，活動範圍只限在公寓內，名字以星期一到星期天命名、每個人就照自己名字的日子輪流外出，並共享同一個身份，直到某天「星期一」出門卻離奇失蹤，眾人於是決心拯救自己的姊妹，奮力一搏與未來政府展開一場血戰。《獵殺星期一》9月7日在台上映。

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