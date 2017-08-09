限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

李佳穎復合唐禹哲？ 昔日粉紅泡泡再度重現

2017/08/09 19:04

唐禹哲（左）、李佳穎的「電扶梯之吻」是《莫非，這就是愛情》中經典橋段。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕唐禹哲、李佳穎兩年前因合作《莫非，這就是愛情》傳出假戲真做，兩人劇中狂放閃，下戲後互動也曖昧，讓入戲粉絲力拱兩人在一起，該劇也將從本週五（11日）重播，讓觀眾再次感受他們甜到不行的粉紅泡泡氛圍。

唐禹哲（左）、李佳穎因合作《莫非，這就是愛情》傳出假戲真做。（三立提供）莫非，這就是愛情》當時播出時收視位居同時段偶像劇之冠，劇組不計成本外景足跡遍佈台北、新北、宜蘭、新竹、花蓮、台中、苗栗、嘉義等8城市，成功結合城市行銷，將台灣各景點入鏡，特別是為了浪漫劇情，更拉拔至阿里山拍攝。

唐禹哲（左）、李佳穎在《莫非，這就是愛情》有不少經典粉紅泡泡劇情。（三立提供）唐禹哲、李佳穎在劇中有許多經典粉紅泡泡橋段，包括公主抱、海邊拍攝淋雨吻戲、四手聯合切菜、肩咚、壁咚、電扶梯之吻等，都令觀眾難忘，兩人也是繼曾之喬與謝佳見的「一飛戀」之後，成為當時最受歡迎的螢幕情侶。

李佳穎最近迷上製作甜點。（三立提供）外型甜美的李佳穎，因演出「關曉彤」一角而大受歡迎，最近忙於健身的她，因為前些時日拍戲，發現導演只拍她的背面，原來是不好意思告訴她有些微胖，所以決定要讓導演好好拍自己正面，便花了許多時間健身，至於目前的成果，她笑說：「還可以，babyfat（嬰兒肥）沒了，我要做一位『正面女郎』，不是『背面女郎』。」

另外，李佳穎也沉迷於甜點世界，本來就很會做西菜的她，甚至可以做一桌菜，於是心想要不要再多學其他料理，沒想到甜點這一做就做出興趣，前些時間還與安心亞一起相約做甜品，姊妹一起做戚風蛋糕，結果成品大大不同，她笑說：「各有風味，非常有趣！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
恭喜！坤達承認已求婚 柯佳嬿今年嫁定了 恭喜！坤達承認已求婚 柯佳嬿今年嫁定了
2017/08/09 16:13
姚元浩硬起來嗆王心凌 律師解密事情真相 姚元浩硬起來嗆王心凌 律師解密事情真相
2017/08/09 14:44
私密照又流出！傑尼斯偶像一夜情床照曝光 私密照又流出！傑尼斯偶像一夜情床照曝光
2017/08/09 12:48
麻衣驚爆豪門婚變 王泉仁舊愛錢柏渝這樣說 麻衣驚爆豪門婚變 王泉仁舊愛錢柏渝這樣說
2017/08/09 16:55
炫富女星掰了千億社長男友 攜2兒移居英國 炫富女星掰了千億社長男友 攜2兒移居英國
2017/08/09 11:09
咘咘霸氣曬妹 修杰楷父親節爽收賈靜雯「大禮」 咘咘霸氣曬妹 修杰楷父親節爽收賈靜雯「大禮」
2017/08/09 10:28
姚元浩台灣提告「抓中國內鬼」 法界：要這個才有用 姚元浩台灣提告「抓中國內鬼」 法界：要這個才有用
2017/08/09 09:40
（影音）日動畫感人傳好口碑 意外掀開「台灣的祕密」！ （影音）日動畫感人傳好口碑 意外掀開「台灣的祕密」！
2017/08/09 10:02
被爆踢開合夥人 曾國城傻眼：真的不認識 被爆踢開合夥人 曾國城傻眼：真的不認識
2017/08/09 13:40
吳宗憲燒餅店又一家 自豪造就工作機會 吳宗憲燒餅店又一家 自豪造就工作機會
2017/08/09 12:14
鄭少秋女兒激情床震 破恥度加碼情趣用品 鄭少秋女兒激情床震 破恥度加碼情趣用品
2017/08/09 12:52
（影音）中廣停播DJ哭失業 無縫入主原民電台照選議員 （影音）中廣停播DJ哭失業 無縫入主原民電台照選議員
2017/08/09 12:00
跟于美人同建案 徐乃麟默默賺3000萬 跟于美人同建案 徐乃麟默默賺3000萬
2017/08/09 15:08
女星丟紅色炸彈！下月閃嫁大7歲企業家 女星丟紅色炸彈！下月閃嫁大7歲企業家
2017/08/09 12:37
安以軒中國工作遇強震 一度失聯親友急尋 安以軒中國工作遇強震 一度失聯親友急尋
2017/08/09 10:31
小call燒餅店打工 吳宗憲：朋友通財之義 小call燒餅店打工 吳宗憲：朋友通財之義
2017/08/09 13:21
男子戶外賞鳥 竟直擊女星背男友偷情打野砲 男子戶外賞鳥 竟直擊女星背男友偷情打野砲
2017/08/09 13:32
南韓美女主播卸妝差很大 素顏撞臉劉在石 南韓美女主播卸妝差很大 素顏撞臉劉在石
2017/08/09 13:36
女主播曖昧合照蔣萬安 周玉蔻控禍源是「他」 女主播曖昧合照蔣萬安 周玉蔻控禍源是「他」
2017/08/09 18:08
（影音）接下原民電台主持 DJ鄭開來發片不怕斷宣傳 （影音）接下原民電台主持 DJ鄭開來發片不怕斷宣傳
2017/08/09 11:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.