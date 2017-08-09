李佳穎復合唐禹哲？ 昔日粉紅泡泡再度重現

唐禹哲（左）、李佳穎的「電扶梯之吻」是《莫非，這就是愛情》中經典橋段。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕唐禹哲、李佳穎兩年前因合作《莫非，這就是愛情》傳出假戲真做，兩人劇中狂放閃，下戲後互動也曖昧，讓入戲粉絲力拱兩人在一起，該劇也將從本週五（11日）重播，讓觀眾再次感受他們甜到不行的粉紅泡泡氛圍。

唐禹哲（左）、李佳穎因合作《莫非，這就是愛情》傳出假戲真做。（三立提供）《莫非，這就是愛情》當時播出時收視位居同時段偶像劇之冠，劇組不計成本外景足跡遍佈台北、新北、宜蘭、新竹、花蓮、台中、苗栗、嘉義等8城市，成功結合城市行銷，將台灣各景點入鏡，特別是為了浪漫劇情，更拉拔至阿里山拍攝。

唐禹哲（左）、李佳穎在《莫非，這就是愛情》有不少經典粉紅泡泡劇情。（三立提供）唐禹哲、李佳穎在劇中有許多經典粉紅泡泡橋段，包括公主抱、海邊拍攝淋雨吻戲、四手聯合切菜、肩咚、壁咚、電扶梯之吻等，都令觀眾難忘，兩人也是繼曾之喬與謝佳見的「一飛戀」之後，成為當時最受歡迎的螢幕情侶。

李佳穎最近迷上製作甜點。（三立提供）外型甜美的李佳穎，因演出「關曉彤」一角而大受歡迎，最近忙於健身的她，因為前些時日拍戲，發現導演只拍她的背面，原來是不好意思告訴她有些微胖，所以決定要讓導演好好拍自己正面，便花了許多時間健身，至於目前的成果，她笑說：「還可以，babyfat（嬰兒肥）沒了，我要做一位『正面女郎』，不是『背面女郎』。」

另外，李佳穎也沉迷於甜點世界，本來就很會做西菜的她，甚至可以做一桌菜，於是心想要不要再多學其他料理，沒想到甜點這一做就做出興趣，前些時間還與安心亞一起相約做甜品，姊妹一起做戚風蛋糕，結果成品大大不同，她笑說：「各有風味，非常有趣！」