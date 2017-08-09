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怕被說攀富！女星不敢接近吳姍儒

2017/08/09 19:04

Sandy（左）與魏如昀（右）是相識4年多的好閨蜜。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕意想不到的閨蜜組合隨TVBS《閨蜜愛旅行》共遊日本，看似不搭嘎的Sandy（吳姍儒）與魏如昀原來早已認識四年多，在未熟識前Sandy曾認為魏如昀是「怪咖」，而魏如昀則是對Sandy有著「公主病」的印象，不料後來一拍即合，感情好到還能互嗆。

Sandy（左）與魏如昀（右）兩人都不會游泳卻要挑戰立槳（TVBS提供）Sandy表示不認識魏如昀前，連她是比賽出身也不知道，曾認為她是個「怪咖」，感覺很「暗黑系」，跟自己完全不同tone調！認識後Sandy發現魏如昀其實是個「黑洞美少女」，講話有撒嬌娃娃音超萌，而魏如昀則表示自己剛開始其實不想接近Sandy，除以為Sandy有「公主病」外，魏如昀還怕認識Sandy會被認為是攀富。

Sandy（左）與魏如昀（右）是相識4年多的好閨蜜。（TVBS提供）兩人在旅途互相鬥嘴開玩笑，Sandy和魏如昀在四萬十川挑戰「立槳」，但Sandy因為不會游泳對水上活動十分抗拒，情急下對魏如昀嗆聲：「我拒絕與你同框！」不識水性的她們上了槳板在河水上漂流，原本看似大膽的魏如昀終於忍不住腿抖吶喊：「奶奶，我想回家！」她害怕自己落水，為了壯膽唱歌沒想到卻大走音，直說自己第一次唱歌走音。

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