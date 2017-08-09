楊丞琳片場撞邪 陰陽眼黃河表示..

《紅衣小女孩2》中楊丞琳的拍攝主場景符咒屋過於詭異，讓她心裡不寒而慄。（威視提供）〔記者盧家豪／台北報導〕楊丞琳在導演程偉豪新作《紅衣小女孩2》飾演一位女兒離奇失蹤的社工師，為找回寶貝女兒不斷出入各種陰森場景。除了在廢棄醫院經常大熱天卻感覺超冷，在劇組搭建的符咒屋裡更數度感到不舒服到無法演戲，最終還是出動同片的高慧君八字超重的助理到場才讓她順利拍完。

楊丞琳在《紅2》中大部分戲份都在符咒屋和廢棄醫院拍攝，明明是大熱天卻經常感覺背脊發涼，甚至有快要被「人」抓走的感應，一次宣傳時楊丞琳提到，「有一天很早就到現場準備，還沒有踏進那間廢棄醫院時，明明外面的太陽很大很熱，一踏進醫院就馬上變得很陰冷又黑暗，但現場明明就沒有開冷氣，我還趕快請助理到車上拿外套給我。」一旁有特殊體質的黃河此時才冷冷地回說：「那裡很陰，陽氣比較弱。」，讓楊丞琳嚇得當場尖叫。

電影公司這次因應續集的故事主軸－解開紅衣小女孩身世之謎，將在8月17日特別舉辦「台中大坑試膽放映會」，邀請觀眾一起回到全台第一個拍攝到紅衣小女孩的地點大坑搶先欣賞續集，活動詳見粉絲團：https://goo.gl/eHvAf1

《紅衣小女孩2》8月25日鬼門開上映。