陳珮騏受寵有原因 慫恿小妹臧芮軒出包

《一家人》演員左起臧芮軒、陳珮騏、陳霆等人，趁拍戲空檔到幸運粉絲家歡慶父親節。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立台灣台八點台劇《一家人》演員陳霆、陳珮騏、臧芮軒等人，趁拍戲空檔赴桃園八德幸運粉絲家中，與粉絲歡慶父親節，因粉絲一家姓「溫」，陳珮騏一走進粉絲家中，便溫柔嬌喊：「這是『溫叨』（台語：我家）啦！歡迎光臨。」並熟門熟路的打開電視，大夥一起收看《一家人》，還獻上父親節禮物，見到演員親臨，粉絲開心直說：「劇情演得跟我們家一樣！」

《一家人》演員左起陳霆、臧芮軒、陳珮騏（中）等人，趁拍戲空檔到幸運粉絲家歡慶父親節。（三立提供）陳霆在戲裡戲外都是一家之主，父親節會和自己的爸爸與岳父聚餐，收過最特別的父親節禮物是兒女親手繪製的卡片；陳珮騏曾表示，8歲父親就不在，對父親節沒有概念，不過今年和粉絲一起過節是她最特別的體驗，「以前都是聽人家說父親節怎麼過，這次自己真的融入其中體會到了。」泰雅族的臧芮軒則說：「每年一定會跟家族一起喝小米酒直到晚上，今年雖然在工作中度過，但卻是陪著兩個爸爸一起過節。大部分的爸爸看似都有威嚴，但其實卻都有顆柔軟的心，要趁機大聲說愛。」

《一家人》演員左起陳霆、臧芮軒、陳珮騏（右1）等人，趁拍戲空檔到幸運粉絲家歡慶父親節。（三立提供）陳霆經常收到觀眾抱怨建欽太偏心陳珮騏飾演的二女兒「曉夏」，他對觀眾呼籲：「觀眾朋友不要再罵我說我偏心了！因為知道這個女兒有狀況，你一定會用更多的心思更多的愛對她，這是為人父的真實心情。」一旁臧芮軒笑回：「可是我最不聽話欸。」陳霆笑說「曉冬」僅是小狀況，還不至於出事。陳珮騏補充：「所以妳要趕快出狀況啊！」到粉絲家作客一起看播出，陳霆、陳珮騏、臧芮軒紛紛表示感覺超新鮮，巧的是陳霆岳父岳母家以及臧芮軒的家都剛好在附近，車程僅10分鐘以內的距離。

溫家爸爸表示自己是《一家人》的鐵粉，「一家人劇情溫馨正面，感覺跟以前很不一樣！我們一家人每天都一起收看，真的闔家觀賞。」得知演員要來家中過父親節時，粉絲緊張到每天都像過年大掃除一樣整理家裡，前一晚更興奮得睡不著覺，這次的活動更吸引左右鄰居慕名而來。