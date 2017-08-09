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明華園黃字團看家戲 《龍孫》第3代子弟擔綱演出

2017/08/09 18:38

明華園黃字團將由第3代演《龍孫》，圖中為乾隆，右為龍孫。（國立傳統藝術中心提供） 〔記者凌美雪／台北報導〕創立88年的「明華園」，本年度由「黃字戲劇團」獲選國立傳統藝術中心「民間劇團再現看家戲計畫」製作專案，首席編導陳勝國重現明華園外台時期最膾炙人口的作品《龍孫》，將於8月12日、13日下午2時30分在臺北藝術大學展演中心舞蹈廳演出。

「民間劇團再現看家戲計畫」是為鼓勵民間劇團挖掘瀕臨失傳的特色戲齣，結合當代編、導、編曲以保留老戲「戲肉」精髓，梳理情節線、強化年輕演員演技，彰顯藝術性，讓曾經是劇團最拿手的「看家戲」重現舞台。

明華園黃字團當家演員翁妙嬅從小生到老生跨行當扮演乾隆帝，總團青年軍陳昭婷逆齡反串七歲童生龍孫。（國立傳統藝術中心提供）明華園黃字團看家戲《龍孫》，為民國70年代，明華園在南部外台由首席編導陳勝國以「說戲」方式口述的「幕表戲」，陳勝國表示，《龍孫》以清乾隆時期背景，以當時的民風，對於劇中一段「殺子奪媳」情節，老團主陳明吉擔心看戲觀眾或主辦廟方會有負面評語，叮嚀團員們要謹慎演出，但《龍孫》全劇主軸表現在於祖孫親情與人性良知，劇情轉折起伏，正好可以跟觀眾產生共鳴，故仍照常上演，且受到觀眾歡迎，於是成為明華園野台演出時的招牌戲之一。

此次《龍孫》由「黃字團」製作，明華園第3代子弟擔綱演出，黃字團當家小生翁妙嬅飾演乾隆帝由中年至老年，總團青年軍最佳小旦陳昭婷則反串童生龍孫，二人祖孫有極吃重的對手戲，此外，繡花園董如玲、玄字團陳昕宇、日字團陳昭薇、星字團陳子權等皆跨刀助陣，第二代當家小旦鄭雅升特邀客串，傳承意味濃厚。

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