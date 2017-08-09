周玉蔻615字談女主播合照 矛頭指向電視台主管

周玉蔻日前表示，國民黨立委蔣萬安與民視女主播王薀琁的合照令她無言。（翻攝自臉書）〔記者粘湘婉／台北報導〕資深媒體人周玉蔻昨在臉書發文，貼出國民黨立委蔣萬安與民視女主播王薀琁的合照，並表示「照片令我無言，包括主播的角色，以及政治人物與媒體記者關係的份際」。今她再度發表專欄文章，強調並非針對主播個人作批評，而是認為她是整個網路新世代的鎖影；問題不在合照本身，而是媒體人失去專業的分寸，淪為一名粉絲，並將問題指向電視台主管及網路時代的變化。

周玉蔻。（資料照，記者陳逸寬攝）今她在《BuzzOrange報橘》發表專欄文章，並以「新聞主播先當好專業媒體人，再來做藝人跟迷妺吧！」為標題發表，文長615字。她強調電視主播形象亮麗，甚至代表電視台的靈魂，並非只是外表漂亮的讀稿機，而是要靠專業實力來展現個人魅力，「不然， 少了專業與倫理的支撐，主播也就是個好看一點的花架子 。」

此外，她也提到現在許多電視台主管在培養主播上，有許多問題須改進，目前電視台主管，多要求主播經營臉書社群，培養忠實粉絲，但她想問主管們：「把主播端上檯面之前，該有的訓練是否都已經做到位了。如果主管為他們做好了完整的訓練，她們必不致於有這些角色界線的錯亂。」