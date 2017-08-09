激吻車震無設限 59歲男星露肌全裸不輸鮮肉

法國男星蘭伯特威爾森全裸入鏡，讓人看得血脈僨張！（亮點國際提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕法國影后茱麗葉畢諾許與蘭伯特威爾森兩人繼《激情密約》暌違超過30年再次合作，在片中大玩法式激吻、車震再續「夫妻情」。除了耍寶搞笑的茱麗葉畢諾許，蘭伯特威爾森也全裸上陣露出性感屁屁，保養有術令人完全看不出他已經快要60歲。

法國男星蘭伯特威爾森是少數遊走在英、法、美影壇的歐洲實力派影星。對台灣觀眾最熟悉的角色莫過於《駭客任務Ⅱ&Ⅲ》中的大反派「資訊販子」，近年他則在法國影壇與電視圈翻轉大壞蛋印象，慢慢打造出自己喜感大叔的風格。

暌違30多年，茱麗葉畢諾許（右）與蘭伯特威爾森再度合作，激情不減（亮點國際提供） 1985年與茱麗葉畢諾許的《激情密約》是蘭伯特威爾森的成名作，同時也是法國五六年級生的經典共同回憶，所以當茱麗葉畢諾許在拍攝本片時提到或許可以再找蘭伯特一起合作的想法時，劇組人員一致叫好，再由茱麗葉畢諾許親自出馬邀約，促成兩人暌違多年再合作。

《辣媽好孕到》劇情講述個性拘謹的艾薇爾（卡蜜兒克汀飾）一輩子總覺得不停在收她性格天南地北，自由自在的美魔女媽媽瑪杜（茱麗葉畢諾許飾）的爛攤子。當這對生活中常鬥法的母女，同時發現各自懷孕之後，關係變得更加緊張，一發不可收拾。瑪杜不願接受自己將升格成為祖母的事實，而艾薇爾更無法想像自己的母親，竟然又要再當一次媽。電影8月25日在台上映。