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女主播曖昧合照蔣萬安 周玉蔻控禍源是「他」

2017/08/09 18:08

主播王薀琁合照蔣萬安引起話題。（翻攝自王薀琁Megan、周玉蔻臉書）
〔記者洪素津／台北報導〕周玉蔻日前在臉書毫無預警發表委員蔣萬安和民視當家體育女主播王薀琁的合照，質疑主播媒體角色和政治人物間的微妙關係，同時也說自己並未評論照片，只是抱持善意立場提醒蔣萬安，稍早周玉蔻在自己的專屬論壇《蔻擊‧蔻集》直言：「把主播端上檯面時，所有訓練的到位了嗎？」

周玉蔻表示自己看到這張照片內心相當不安，澄清說不是照片本身，也無意對該主播有任何的言論，而是認為「一個媒體人失去專業應有的分寸」，想問該記者長官：「把主播端上檯面時，所有訓練的到位了嗎？」她表示，這個職業不應只看顏值而忽略該有的媒體素養，而是要擔當起一個電視台的靈魂，引導觀眾穿梭在新聞事件之間 。

周玉蔻甚至舉例當年的三立主播群，點名彭文正、李晶玉、張雅琴等主播都是兼具外表與實力，但現在卻是要主播養粉絲群替公司爭取曝光機會，周玉蔻表示或許是迫於現實，讓那些她過去的同事、曾經敬佩的新聞人嘗到甜頭，忘了為新進主播做好紮實的訓練。

最後周玉蔻再說並非針對被提到的年輕主播個人，因為她只是整個新世代的縮影 。真正的問題是出在他們的「主管」身上。

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