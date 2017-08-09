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《一家人》陳俊任下周告別式 俞惟中包辦喪葬費

2017/08/09 17:52

《一家人》導演陳俊任（右1）驟逝。（翻攝自陳霆臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕三立八點檔《一家人》導演陳俊任8月6日晚11點47分因肺腺癌病逝內湖三總，享年51歲，過世消息震驚娛樂圈，與他合作過的藝人更是相當不捨，今天確定陳俊任告別式訂在本月18日第一殯儀館下午2點舉行。

陳俊任是昇華娛樂集團旗下的簽約導演，昇華娛樂董事長俞惟中因公人不在國內，但在第一時間接獲此消息時，立即派專人與陳導演家屬致意共同承辦告別式細則，並指示各部門主管全力協助家屬辦理喪葬事宜，俞惟中表示：「昇華娛樂將會負責籌備俊任導演的告別式及負擔所有的費用。」

2006年昇華娛樂與台視攜手拍攝《神機妙算劉伯溫》，俞惟中因而結識了當時還是副導演的陳俊任，《聯合報》報導由於陳俊任所執導的每個細節、時間、進度都掌控到非常完美，讓俞惟中留下深刻的印象，此後更大力栽培陳俊任成為導演，接續拍攝多部戲劇作品，如《愛情不打烊》、《恰似你的陽光》、《狼王子》、《甘味人生》、《舞魅娘》等，彼此建立起深厚的革命情感，幾乎可說是昇華多部大戲的御用導演，遂然辭世也讓俞惟中悲痛不已。

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