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竇智孔老婆抱5個月萌兒探班 深情甜喊：辛苦了！

2017/08/09 17:34

竇智孔老婆幃幃在父親節當天，抱著兒子竇大褔神秘探班。（故事工廠提供）〔記者吳志偉／台北報導〕昨天是父親節，竇智孔老婆幃幃特地抱著兒子竇大褔，神秘探班他所演出的《莊子兵法》舞台劇排練現場，並且當著老公的面深情甜喊：「辛苦了，父親節快樂！」

幃幃表示，由於兒子竇大褔年紀還小，還沒辦法畫圖，打算五年後再讓大褔畫圖送給爸爸當作父親節禮物。竇智孔雖坦誠今年對父親節還沒特別感覺，他說：「我還在習慣當爸爸，還在習慣父親節這三個字。」但心裡卻感到相當窩心，因為對他來說，母親節讓他感受最深，畢竟媽媽是最累的。他曾透露老婆幃幃產後大出血，讓在旁的他怵目驚心，現在的他投入工作，每天都在劇場排練，回到家看見老婆把家裡照顧的很好，內心十分感動。

《莊子兵法》劇組幫劉亮佐（中）、竇智孔（右三）慶祝父親節，竇智孔老婆幃幃抱著兒子竇大褔探班。（故事工廠提供）另外，同劇演員劉亮佐也收到老婆趙小僑及14歲兒子遠在美國的影片祝福，只見影片中兩人在美國草原上奔跑喊：「父親節快樂。」這樣的隔空祝福也令他嚇了一大跳，因為幾小時後，他就要準備到機場接太太與兒子回家，而趙小僑雖不忘在影片提醒先生要記得到機場接他們回家外，也貼心準備香水，作為老公的父親節禮物，希望老公「香香」，劉亮佐兒子還買了一件「BEST DAD EVER」的T恤，當作父親節禮物。

夢田文創、故事工廠繼《男言之隱》後再度推出舞台劇《莊子兵法》，全劇以莊子哲學思想為題，密室遊戲為引，開賣至今台北場已賣破九成，票房有好成績，也讓故事工廠宣布開賣2018年臺北加演場。竇智孔飾演常常把現實和幻想混淆、患有癲癇的懸疑小說家「星期五」，劉亮佐這次將挑戰陰謀且心機重的反派角色，讓觀眾恨得牙癢癢，卻又要喜歡他。9月中起在新北藝文中心演出，購票詳洽兩廳院售票系統。（購票連結：https://goo.gl/7XGUwX

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