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（影音）畢書盡自爆在家只穿內褲 預告小巨蛋要這樣脫

2017/08/09 16:27

畢書盡音樂分享會。（記者胡舜翔攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Bii」畢書盡推出全新單曲《You're Gone》，由金曲歌后蔡健雅作曲、好友陳又齊填詞，他在新歌裡的唱腔也和過去明顯大不同，多了不少迷濛味，MV中的演出他情緒激動，過去他曾爆出有憂鬱症，也讓人擔心會不會復發，但他笑說完全不會，剛好讓他發洩心情。

畢書盡音樂分享會。（記者胡舜翔攝）Bii現在雖仍在吃藥加強睡眠品質，「如果我睡覺前想事情，就會全身發熱流汗，然後睡不著。」但現在心理狀態已經穩定許多，只要心情不好就找老闆李亞明喝酒，他透露近期想嘗試喝烈酒，「有長大的感覺。」以前自己都喝啤酒，但覺得很撐，也想讓肚子變小。他笑說自己平常在家裡只會穿著一條內褲走來走去，頂多在熟人來訪才會穿短褲。

畢書盡音樂分享會。（記者胡舜翔攝）Bii將在12月9日首度於台北小巨蛋開唱，他說現在身材還是跟以前一樣，但「胸肌變得更大，腹肌線條也變更明顯，他去年在台大體育館開唱，尾聲一脫讓現場粉絲全都嗨到快暈倒，這回他則說：「直接脫沒有那種霸氣，這次可能設定穿一個背心再脫。」會不會考慮直接台上上演濕身秀，他想了一下：「給粉絲潑水嗎？應該OK。」看來歌迷這次看他破蛋演出，可能會有不少福利。

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