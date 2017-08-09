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恭喜！坤達承認已求婚 柯佳嬿今年嫁定了

2017/08/09 16:13

坤達（左）與陳德烈出席喜憨兒基金會公益活動，鬆口今年與柯佳嬿登記結婚。（記者曾德蓉攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕柯佳嬿昨出席新片《買屋記》開鏡記者會，被問何時要和男友坤達定下來？她甜蜜地說「結婚是一直有在想，但近期沒有機會，看看今年有沒有機會囉」，把球丟回給坤達；坤達今也首度鬆口表態「希望今年可以有結果」。

坤達、陳德烈今出席喜憨兒基金會公益活動，坤達受訪時，提到結婚話題，自虧昨天看到新聞，還問女友：「妳知道我明天有活動嗎？」柯佳嬿則是一直笑，還說「那你就回答啊」，因此他今天算是有備而來。

坤達說，兩人一直都有在討論結婚這一題，被問會先登記嗎？他毫不猶豫，秒回「當然」，並說「希望今年可以有結果」、「希望年底（登記）啦」，不過被問到是否已向柯佳嬿求婚？他三度傻笑避答，還欲言又止「欸，就，嗯⋯⋯哈哈」，現場記者立馬斷言他早已求婚，坤達才扁了一下嘴默認，但強調真的還沒登記。

現場還很認真筆記，如果要宣布結婚，臉書發文要避開深夜，選在媒體來得及發稿的時段；他也透露，因為現在準備婚宴也來不及了，因此會先登記結婚，再補辦婚宴，至於喜餅部分，有在考慮選用喜憨兒基金會的喜餅，「她之前有講過，就是滿認真的討論過（喜餅）」，最後自虧「所以我今天除了代言還順便試吃」。

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