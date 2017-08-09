（影音）劉奕兒成洪金寶準媳婦 五個字透露閃婚可能

劉奕兒出席3C產品發表。（記者陳逸寬攝）〔記者許世穎／台北報導〕劉奕兒今為3C產品代言，最近在電影《報告老師！怪怪怪怪物！》扮「大怪」的她笑說「終於可以變成人了！」她最近因到香港宣傳電影，趁機見了男友洪天祥爸爸洪金寶，被認為已是「準媳婦」，她害羞回應五個字：「沒有要結婚」！

《報》片截自昨天全台票房3000萬，比起過往與九把刀有關電影差了不少，不過劇組仍勤跑映後會粉絲，包括上周末颱風來也照跑不誤，劉奕兒表示不擔心票房，認為口碑越來越來，「會細水長流」。 劉奕兒出席3C產品發表。（記者陳逸寬攝）

她首映當天和洪天祥一起看電影，笑說男友只會說好話，上周六他生日，劉奕兒雖早早請好假，但因為很久沒好好休息，竟一覺睡到下午才醒，兩人拿了一起拼的拼圖去裱框，她還特地找到他之前在飛機上搞丟的外套，還有請朋友畫的「只有他們看的懂意境的畫」當禮物，劉奕兒透露，畫中是兩人第一次一起出國的座椅，「希望他看到可以感受到當時的溫暖」，更透露本周將再度同遊日本。

提到先前已見過洪天祥父母，劉奕兒形容洪金寶是「很可愛的大哥」，一直叫她多吃一點，更說為了男友最近勤學廣東話，還會一直問洪天祥怎麼唸，「他都被問到煩了！」雖然兩人感情穩定，也都覺得找到對的人，但她目前還沒有結婚打算，「他應該也怕被我拒絕吧！」26歲她認為還是有點快，更透露曾經訂過34歲結婚的計畫，「但為了他可以提早」。