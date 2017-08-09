（影音）任容萱有新歡？曖昧甜笑：有戀愛經驗很好

任容萱跳舞代言保養品。（記者胡舜翔攝）〔記者吳志偉／台北報導〕任容萱今天出席出席薇姿保養品代言活動，一早就和一群年輕美眉活力十射地熱舞。她最近拍攝兩部電影，台灣中國兩地跑，忙到幾乎沒時間睡覺，一部是「限制級」的驚悚片，另一部則是由周杰倫監製、蕭敬騰、宇豪主演的《靠譜兄弟》。

任容萱跳舞代言保養品。（記者胡舜翔攝）任容萱笑著表示，與音樂人合作感覺獲得「不一樣的能量」，日前在片場看到宇豪彈鋼琴，讓她感到「好有魅力」，開心地說：「第一次有男生彈琴給我聽！」至於現實生活中的感情是否有新對象？任容萱曖昧笑而不答，只說：「大多是朋友介紹，認識各種不同領域的人，有些談戀愛的經驗會很好。」

任容萱拍攝兩部電影，台灣中國兩地跑。（記者胡舜翔攝）任容萱表示，因與任爸、任媽相差38歲，過去想過希望在27、28歲生小孩，不想跟孩子年齡差距太大，但如今又改觀，時間可能往後延一些，反正爸媽也不催，她說「反正沒那麼急，而且我最近比較享受自由，對於小孩也還沒找到那麼大的喜好，還沒有很想要擁有小孩。」

昨天是父親節，因為任爸生日與父親節相近，任家姊妹日前幫爸爸舉辦「感恩餐會」、宴請好友參加，任容萱剪了一支全家和樂融融的影片，姊姊Selina則上台演講，讓任爸很感動，席間還數度落淚。