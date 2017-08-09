限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）任容萱羞認有新歡 忙拍戲不急當媽

2017/08/09 17:00

任容萱默認有欣賞的「新歡」。（記者胡舜翔攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕任容萱今出席保養品牌代言活動，熱力跳起ZUMBA展現活力。她近來忙著拍電影，台灣、中國兩地跑，幾乎忙到沒時間睡覺，被問起感情生活是否有新對象，她曖昧笑笑未正面回答，僅表示：「大多是朋友介紹，都是不同領域的人。」並表示有多些談戀愛經驗很好，形同半默認有欣賞的「新歡」。

任容萱跳舞代言保養品。（記者胡舜翔攝）她透露先前在中國與蕭敬騰、宇豪拍攝電影《靠譜兄弟》，曾和2人打賭看幾點收工，她賭凌晨2點半，結果到4點半才收工，接著又趕5點多飛機飛回台灣拍戲，「那天幾乎沒睡覺，直到隔天中午才有時間回家補個眠」，笑稱雖然累，但跟演員們互動真的很有趣。

28歲的她，坦言和爸媽相差38歲，過去曾想趕在2字頭尾巴生孩子，不希望跟小孩年紀差太多，但她現在已經到了設定年紀，想法卻跟著改觀，不像過去一樣渴望結婚，「沒那麼急，還沒有很想要擁有小孩，而且爸媽也不會催。」

任容萱跳舞代言保養品。（記者胡舜翔攝）而任爸生日和父親節相近，她日前除辦了感恩生日餐會，替爸爸慶祝外，也特地剪了10分多鐘的家庭影片送給老爸，貼心舉動讓任爸感動到數度落淚。她也將影片透過臉書分享給粉絲，表示：「透過這支影片一方面是祝福爸爸生日快樂，一方面是想透過分享家庭生活，把家裡的正能量傳遞給更多人！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
恭喜！坤達承認已求婚 柯佳嬿今年嫁定了 恭喜！坤達承認已求婚 柯佳嬿今年嫁定了
2017/08/09 16:13
姚元浩硬起來嗆王心凌 律師解密事情真相 姚元浩硬起來嗆王心凌 律師解密事情真相
2017/08/09 14:44
私密照又流出！傑尼斯偶像一夜情床照曝光 私密照又流出！傑尼斯偶像一夜情床照曝光
2017/08/09 12:48
麻衣驚爆豪門婚變 王泉仁舊愛錢柏渝這樣說 麻衣驚爆豪門婚變 王泉仁舊愛錢柏渝這樣說
2017/08/09 16:55
炫富女星掰了千億社長男友 攜2兒移居英國 炫富女星掰了千億社長男友 攜2兒移居英國
2017/08/09 11:09
咘咘霸氣曬妹 修杰楷父親節爽收賈靜雯「大禮」 咘咘霸氣曬妹 修杰楷父親節爽收賈靜雯「大禮」
2017/08/09 10:28
姚元浩台灣提告「抓中國內鬼」 法界：要這個才有用 姚元浩台灣提告「抓中國內鬼」 法界：要這個才有用
2017/08/09 09:40
（影音）日動畫感人傳好口碑 意外掀開「台灣的祕密」！ （影音）日動畫感人傳好口碑 意外掀開「台灣的祕密」！
2017/08/09 10:02
被爆踢開合夥人 曾國城傻眼：真的不認識 被爆踢開合夥人 曾國城傻眼：真的不認識
2017/08/09 13:40
吳宗憲燒餅店又一家 自豪造就工作機會 吳宗憲燒餅店又一家 自豪造就工作機會
2017/08/09 12:14
鄭少秋女兒激情床震 破恥度加碼情趣用品 鄭少秋女兒激情床震 破恥度加碼情趣用品
2017/08/09 12:52
（影音）中廣停播DJ哭失業 無縫入主原民電台照選議員 （影音）中廣停播DJ哭失業 無縫入主原民電台照選議員
2017/08/09 12:00
跟于美人同建案 徐乃麟默默賺3000萬 跟于美人同建案 徐乃麟默默賺3000萬
2017/08/09 15:08
女星丟紅色炸彈！下月閃嫁大7歲企業家 女星丟紅色炸彈！下月閃嫁大7歲企業家
2017/08/09 12:37
安以軒中國工作遇強震 一度失聯親友急尋 安以軒中國工作遇強震 一度失聯親友急尋
2017/08/09 10:31
小call燒餅店打工 吳宗憲：朋友通財之義 小call燒餅店打工 吳宗憲：朋友通財之義
2017/08/09 13:21
男子戶外賞鳥 竟直擊女星背男友偷情打野砲 男子戶外賞鳥 竟直擊女星背男友偷情打野砲
2017/08/09 13:32
南韓美女主播卸妝差很大 素顏撞臉劉在石 南韓美女主播卸妝差很大 素顏撞臉劉在石
2017/08/09 13:36
女主播曖昧合照蔣萬安 周玉蔻控禍源是「他」 女主播曖昧合照蔣萬安 周玉蔻控禍源是「他」
2017/08/09 18:08
44歲波神轉型從政 單身多年嚷嚷狗仔沒拍到 44歲波神轉型從政 單身多年嚷嚷狗仔沒拍到
2017/08/09 09:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.