（影音）任容萱羞認有新歡 忙拍戲不急當媽

任容萱默認有欣賞的「新歡」。（記者胡舜翔攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕任容萱今出席保養品牌代言活動，熱力跳起ZUMBA展現活力。她近來忙著拍電影，台灣、中國兩地跑，幾乎忙到沒時間睡覺，被問起感情生活是否有新對象，她曖昧笑笑未正面回答，僅表示：「大多是朋友介紹，都是不同領域的人。」並表示有多些談戀愛經驗很好，形同半默認有欣賞的「新歡」。

任容萱跳舞代言保養品。（記者胡舜翔攝）她透露先前在中國與蕭敬騰、宇豪拍攝電影《靠譜兄弟》，曾和2人打賭看幾點收工，她賭凌晨2點半，結果到4點半才收工，接著又趕5點多飛機飛回台灣拍戲，「那天幾乎沒睡覺，直到隔天中午才有時間回家補個眠」，笑稱雖然累，但跟演員們互動真的很有趣。

28歲的她，坦言和爸媽相差38歲，過去曾想趕在2字頭尾巴生孩子，不希望跟小孩年紀差太多，但她現在已經到了設定年紀，想法卻跟著改觀，不像過去一樣渴望結婚，「沒那麼急，還沒有很想要擁有小孩，而且爸媽也不會催。」

任容萱跳舞代言保養品。（記者胡舜翔攝）而任爸生日和父親節相近，她日前除辦了感恩生日餐會，替爸爸慶祝外，也特地剪了10分多鐘的家庭影片送給老爸，貼心舉動讓任爸感動到數度落淚。她也將影片透過臉書分享給粉絲，表示：「透過這支影片一方面是祝福爸爸生日快樂，一方面是想透過分享家庭生活，把家裡的正能量傳遞給更多人！」