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首頁 > 婉君推

改車變砲房 沈殿霞女兒床戰大肌肌港男

2017/08/09 15:44

鄭欣宜（右）和張繼聰車內上演激情戲碼，戲裡浪漫戲外辛苦忍笑。（華映提供）〔記者盧家豪／台北報導〕沈殿霞女兒鄭欣宜在新片《西謊極落：太爆．太子．太空艙》中和型男張繼聰配對，扮演感情如膠似漆的情侶檔，除了互動親密肉麻，更成天為了「開房」問題奔走，十分搞笑。

《西謊極落：太爆．太子．太空艙》反映了香港的居住問題現況，由於「太空艙」居住空間太窄，甚至還分租出去當成靈骨塔，要花錢卻又找不到地方親熱，因此貨車司機張繼聰便將車改裝成「浪漫車床」試圖解決問題。

鄭欣宜（左）、張繼聰片中有大量的親密鏡頭，開拍第一天就玩親親。（華映提供）兩人在片中有大量的親密鏡頭，張繼聰說：「這輛車被改裝到像自己房間一樣，我們第一天就拍激情戲，事前完全沒有溝通或培養感情，一開拍就親嘴。」鄭欣宜則笑稱跟張繼聰親都有種很「Yummy（美味）」的感覺。

鄭欣宜透露，其實在狹窄又酷熱的環境下拍親熱戲十分辛苦，但最辛苦還是要忍受搭檔張繼聰的即興爆笑演出：「阿聰每一個鏡頭的表演都好有新鮮感，他實在太會即興搞笑，我都忍不住笑了出來。」

親熱戲時兩人更被設定要大玩情趣用品，讓鄭欣宜直言：「真的是好尷尬啊！」張繼聰也附和：「我都沒有見過，看到時都不禁驚嘆了，這些還是留給年輕人用吧！」

《西謊極落：太爆．太子．太空艙》改編自香港最強網路作家向西村上春樹作品，繼《一路向西》後又一話題新作，集合香港人氣演員周柏豪、蔡瀚億、鄭欣宜及張繼聰等人共同突破恥度，大膽演出。9月8日在台上映。

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