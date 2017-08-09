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（影音）Janet老公緊張狂冒汗 驗孕影片令人噴淚

2017/08/09 17:19

Janet（右）看到驗孕棒結果難掩激動情緒。（翻攝自Janet臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕陽光女星「Janet」謝怡芬倒數9周卸貨，她今日開心上傳一段與老公「George」吳宇衛驗孕時的影片，剛開始還有說有笑，隨著驗孕棒結果顯示兩條線，Janet激動到眼眶泛淚狂傻笑，George則是在旁冒冷汗，彷彿是驚魂未定。

George（左）與Janet（右）即將升格爸媽，感動到深情一吻。（翻攝自Janet臉書）今年2月Janet的生理期晚來11天，曾懷疑是壓力太大，不過機智的George發現案情不單純，決定買驗孕棒驗孕，當夫妻倆閱讀驗孕棒使用說明時，George就已緊張到慘撞冰箱。隨後Janet走進廁所，George貼心在外守候，過程中不時探頭詢問狀況，還大吸氣緩減緊張情緒。

Janet（右）倒數9周卸貨。（翻攝自Janet臉書）沒想到Janet走出廁所，驗孕棒不到30秒結果出爐，兩人看到受孕成功結果先是驚呼、不停深呼吸，最後相視而笑並深情一吻。既緊張又感動的瞬間被記錄下來，網友看到影片紛紛留言祝福，懷孕將近8個月的名模林可彤也說感動到噴淚。

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