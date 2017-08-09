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跟于美人同建案 徐乃麟默默賺3000萬

2017/08/09 15:08

徐乃麟喜歡投資房地產，但他認為台灣房市已不適合投資。（中天提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕于美人出售知名建案「元大之星」頂樓，獲利4000萬，徐乃麟也曾投資「元大之星」，他在預售時購入兩戶，現都已經脫手，他讚該地點好，「尤其頂樓，View很寬，有280度，還可以看到象山101」，他說于美人賣得太晚：「早點賣，可以賣Double！」粗估他投資「元大之星」獲利也近3000萬。

徐乃麟（右）、梁赫群今主持中天《天天樂財神》。（中天提供）徐乃麟說，他曾到于美人購買的頂樓看過，因為地點剛好在松山機場航道附近，他讚嘆遠眺風景超棒，他當初投資時選擇購入中樓層6樓跟8樓，價位比較低一些。因為跟建商熟識，他當時每坪約70萬購入，兩個樓層都約80多坪，8樓蓋到一半他就以約85萬脫手，6樓今年3月以約95萬脫手，總獲利近3000萬。

因政府打房，徐乃麟說，近年投資獲利繳稅完後幾乎都去掉一半，台灣房市正值買方市場，不利投資，加上他不看好台灣房市遠景，「我不會再買台灣的房子了」。

徐乃麟投資房地產穩穩賺。（中天提供）梁赫群則仍保持保守理財觀念，堅持節電外，至今還是不買車，徐乃麟虧說：「一個月賺300萬，那麼省幹嘛！」梁赫群算過，坐計程車比買車划算，還能省去繳稅、停車費、保養等開銷，他10多年來外出都坐計程車，壞處就是沒辦法上演接送情，他說：「幹嘛接送，各自回家就好啦！」被虧很不浪漫。

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