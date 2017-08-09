阿妹45歲生日神隱 經紀人：不讀不回怕被找到

阿妹「烏托邦2.0」演唱會，即將在高雄巨蛋登場。（聲動娛樂提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹今天歡度45歲！她維持低調個性不慶生，經紀人陳鎮川笑說：「就當『神隱少女』，我當然會傳簡訊給她，不過她也不讀不回，很怕被我們找到。」天后預計明天就會南下高雄，備戰「烏托邦2.0演唱會」。

阿妹前陣子感冒、支氣管炎，病了3個多月的時間，她每個禮拜都有巡演，無法配合時間休息，這次才會拖得那麼久，她的身體康復後，已進錄音室準備新專輯，預計11月發片。

阿妹高雄演唱會場刊。（翻攝自臉書）此外，今年是阿妹出道20年，「烏托邦2.0演唱會」是慶祝20週年的改版演唱會，8月12日、13日、18日、19日、20日、25日、26日、27日在高雄巨蛋登場，對於即將重返台灣開唱，更讓粉絲相當期待。

阿妹要唱3個週末，這也是「烏托邦」巡城至今的第86到93場，主辦單位也在臉書發文，每個五、六、日的開演時間都不同，週五是晚間8點、週六為晚間7點半，週日提早在6點開唱，提醒歌迷注意時間。

主辦單位也談到：「歡迎攜帶彩虹旗及示愛相關的燈牌跟飾品，讓女王能夠清楚地看見你。」

張惠妹烏托邦演唱會，小知識懶人包。（翻攝自臉書）