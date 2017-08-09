電競教父凸肚曬88節 優格姐姐抱兒噴愛
2017/08/09 14:17
優格姐姐6月底升格當媽。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「優格姐姐」林姵君元旦閃嫁有電競教父之稱的「Xargon（殺梗）」張瑋，6月底喜迎兒子「小伊布」誕生，成功升格當媽，夫妻倆近日帶著兒子拍攝寶寶沙龍，一家三口的同框合照也首度曝光。
殺梗（左）抱著兒子，意外露出凸肚腩。（翻攝自臉書）殺梗昨（8日）過了人生中第一個父親節，他父愛噴發在臉書曬出與友人一同抱寶寶的照片，笑說：「大家的87節終於過了，可以過我的88節啦！」貼出後意外發現自己凸肚過於明顯，搞笑留言求救「肚子幫修瘦謝謝」，網友看到後，特意將他的肥肚腩修成腹肌，他看到後直呼：「目標就是這樣！」網友貼心替殺梗（左）修圖。（翻攝自臉書）
此外，殺梗還首度公開與優格姐姐、小伊布一家三口的合照，三人穿上親子裝，畫面十分溫馨，他透露將拍攝寶寶沙龍，等作品完成後，會公開和大家分享，沒想到網友看到合照後，再度將焦點放至他的凸肚上，留言大虧「再下去過陣子連下巴都要修了呢」、「主任家又多一個孕婦？」、「爸爸的肚子...父親節快樂 記得付清哦！」殺梗（右）首度公開與優格姐姐、兒子的全家福照。（翻攝自臉書）