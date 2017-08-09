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（影音）70歲阿爸回鍋開小黃 林大晉獻唱新歌爆洋蔥

2017/08/09 14:12

林大晉近日在籌備個人第四張專輯。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林大晉出道20年，當初他曾有過一段低潮時期，但為了視他為偶像的爸爸，選擇振作並且再度重回舞台。近日在籌備個人第4張專輯，裡面收錄了一首獻給爸爸的歌，期盼能在父親節給爸爸一個驚喜。

林大晉的爸爸今年70歲，目前是一位計程車司機，在林大晉當兵回來那一段低潮沒有通告、沒有收入的日子，爸爸一個人咬著牙撐起整個家，他不斷鼓勵著林大晉重拾夢想、回到舞台上，而林大晉也沒有辜負爸爸的期望，在羅志祥、金曲歌王荒山亮等貴人的幫助下，他成功重回舞台，林大晉透露，爸爸的計程車上，沒有其他音樂，永遠播著林大晉的歌，每當客人問起，林爸爸便驕傲的向乘客表示，「他的偶像是林大晉卻不好意思說是自己的兒子」。

林大晉（左二）與爸爸（左）感情相當好。（藝拍集合提供）因此，林大晉這次首度與前台灣男團「呼嚨」成員之一，也發過專輯的弟弟林士傑攜手合唱「阿爸駛好車」，他表示：「最近發現退休的爸爸，又偷偷申請回去開計程車，其實看在心裡是非常的自責和難過、覺得自己很沒有用；藉由這次的新專輯，我想用這首歌來表達我對爸爸的感謝，也想對他說...阿爸，拍謝，我一定會更加打拚讓你過好生活

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