（影音）70歲阿爸回鍋開小黃 林大晉獻唱新歌爆洋蔥
2017/08/09 14:12
林大晉近日在籌備個人第四張專輯。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林大晉出道20年，當初他曾有過一段低潮時期，但為了視他為偶像的爸爸，選擇振作並且再度重回舞台。近日在籌備個人第4張專輯，裡面收錄了一首獻給爸爸的歌，期盼能在父親節給爸爸一個驚喜。
林大晉的爸爸今年70歲，目前是一位計程車司機，在林大晉當兵回來那一段低潮沒有通告、沒有收入的日子，
林大晉（左二）與爸爸（左）感情相當好。（藝拍集合提供）因此，林大晉這次首度與前台灣男團「呼嚨」
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