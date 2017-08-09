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（專訪）蓋豬哥亮大廟被罵翻 恬娃：我抗壓性很強

2017/08/09 13:53

恬娃（記者陳逸寬攝）〔記者盧家豪／專訪〕恬娃日前喊出籌蓋「豬哥亮大廟」，還請出「阿匹婆」、文英當左右護法引起熱議。恬娃昨接受專訪時就表示，新聞一出她即刻被罵翻，「不過我抗壓性很強，沒關係」。

恬娃透露，雖然網路上不少人反對蓋廟，但還是有很多鄉親親口對她表示支持，因此她相信正反方應該是50：50。

恬娃也知道蓋廟不容易，但她稱從小遇過不少貴人，現在幫助人是她的興趣，總得有人得出來打頭陣，不過還是取決天意，「凡事恬娃沒意見，一切交代聖靈。」事實上她認為不蓋廟，紀念餐廳或是歌廳也是不錯的選擇，最重要的是希望能幫助「落魄藝人」能有地方討生活。

恬娃（記者陳逸寬攝）目前起廟進度還在找地階段，恬娃說，當初是看到有雕刻師被豬哥亮託夢才燃起想法，加上豬哥亮生前很照顧她，對她而言「感覺他跟鄧麗君，在心目中一樣偉大。」於是才同友人開始討論。

恬娃也說之後會去找豬哥亮擲筊問問本人意見，而為何沒有先問豬哥亮大兒子謝順福，她認為應該等到地點落實後才好與其家人深談。

至於資金方面，恬娃稱屆時希望能請到謝震武做公證，以公聽會方式募資，她個人先投入88888元拋磚引玉，盼各界有心人士、粉絲幫助豬哥亮完成遺願，也幫助有需要的藝人朋友。

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