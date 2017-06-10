馬幼興演藝露曙光 拍完三立新戲趕場主持婚禮

馬幼興今天第一天進劇組拍攝三立新8點檔《一家人》。（馬幼興提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕馬幼興最近轉做直播叫賣海鮮，讓原本停滯的演藝事業有了起色，沒多久又一連接下國防部保防單元劇《激將》，以及三立新8點檔《一家人》，星途漸露曙光。今天（6/10）早上10點半他到菜市場拍攝《一家人》，飾演水果攤老闆，因此離他上一部on檔戲已有2年之久，心情難免緊張，拍到下午1點半就收工。

馬幼興今天第一天進劇組拍攝三立新8點檔《一家人》。（馬幼興提供）

馬幼興前不久接到劇組找他回三立拍戲，不在乎戲份及角色，連片酬也沒多問便立馬答應，認為「有人願意給我工作機會，就已經很開心了」，後來才發現他要拍攝的菜市場橋段，其實本來已找其他特約演員拍好，但為了他全部重拍，更為他加戲，兩頁滿滿的劇本幾乎都是他的台詞。

馬幼興今天第一天進劇組拍攝三立新8點檔《一家人》。（馬幼興提供）

馬幼興在中壢直播「滿口香」賣海鮮口碑不俗，還吸引了4個直播找上門，確定再接下珠寶和生技食品直播，今天晚上他還要去主持朋友的婚禮，行程滿檔也讓他直呼「好充實」，接下來打算趕快找位經紀人為他打理重新振作的演藝工作。

馬幼興今天第一天進劇組拍攝三立新8點檔《一家人》。（馬幼興提供） 馬幼興今天第一天進劇組拍攝三立新8點檔《一家人》。（馬幼興提供）