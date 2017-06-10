齊柏林曾挺過玉山危險氣流 陳文茜：熟悉空中危險為何墜機？

齊柏林導演常搭中興航空BK-117到高空攝影。（台灣阿布電影提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕《看見台灣》導演齊柏林今不幸於花蓮墜機身亡，中天《文茜的世界周報》主持人陳文茜與齊柏林交好，她說齊柏林曾透露，在拍《看見台灣》時，曾在拍攝玉山時非常驚險，最終脫困，她提出疑問：「那一次，他們平安落地。今天熟悉空中危險的他，為何墜機？他是否明知危險，卻仍只爲了想辦法拍攝一個我們『看不見的台灣』？」

陳文茜回憶，齊柏林說當時飛近玉山，空中氣流非常危險，飛行員告訴他無法靠近，但齊柏林仍堅持，因為玉山上唱歌的原住民小朋友，沒有經費進戲院，看過自己在電影裡的樣子，為此齊柏林忍著零下低溫兩度，堅持要拍攝，要讓世界聽見玉山在唱歌，就是不讓小孩子失望，陳文茜說：「每個孩子唱歌之外，皆揮起了國旗，在白茫茫的山頂，一片紅藍。此刻，鏡頭下的齊柏林，瞬間熱涙盈眶。」

齊柏林4年前曾透露，當時早上七點多雲破天晴、駕駛員起飛準備拍攝，但看似晴天，到了玉山上空卻突然遭遇亂流，一度瞬間下降一百英尺，駕駛員卻說：「別擔心，高空飛行就是這樣。」

陳文茜回憶齊柏林堅持住危險要讓世界聽見玉山在唱歌。（翻攝臉書）