吳中天迎娶《閨蜜》楊子姍 第一次接吻在台北家陽台

吳中天今迎娶楊子姍，晚間舉辦婚宴。（銀魚提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕吳中天、楊子姍今在台北舉辦婚禮，早上正式進行迎娶儀式，兩人均穿改良式的中式禮服，幸福洋溢臉上。

吳中天為楊子姍穿上鑽石高跟鞋。（銀魚提供）

迎娶儀式在上午在東方文華酒店舉行，吳中天一早就帶領由小學同學組成的迎娶團隊抵達新娘住處，闖關楊子姍的姐妹團設下的重重關卡。吳中天先是被問開門理由，於是便在門外大喊了3次「因為我愛子姍」，接著又被到兩人第一次接吻的地點，吳中天大方回答就在台北家裡的陽台。

不過事情沒有那麼簡單，進門後姐妹團又安排了4個遊戲關卡，要吳中天認楊子珊唇印、跳舞跳到楊子姍爺爺和叔叔拍手、30秒和迎娶團做200下伏地挺身，最後則是要在時間內找出客廳中的藏好鑽石高跟鞋幫楊子珊穿上，吳中天也不負眾望順利完成所有任務，過程氣氛十分熱鬧。

吳中天與楊子姍夫妻在親友團見證下完成迎娶儀式。（銀魚提供）

之後兩位新人先在楊子姍的爺爺及叔叔面前叩禮，吳中天也感謝爺爺相信他，把子姍交到他的手上，「一定會用盡一生去呵護愛子姍」，「逼」得楊子姍眼泛淚光。接著一對新人前往男方家，在吳中天的爸爸及媽媽面前叩禮、奉茶。楊子珊說，對爸媽感到抱歉，把吳中天帶到了中國，讓他缺席了不少家庭日，「我跟中天會好好的過生活。」

今迎娶環節均按傳統儀式進行，並將在晚間舉行喜宴。