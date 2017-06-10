限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

吳中天迎娶《閨蜜》楊子姍 第一次接吻在台北家陽台

2017/06/10 16:09

吳中天今迎娶楊子姍，晚間舉辦婚宴。（銀魚提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕吳中天、楊子姍今在台北舉辦婚禮，早上正式進行迎娶儀式，兩人均穿改良式的中式禮服，幸福洋溢臉上。

吳中天為楊子姍穿上鑽石高跟鞋。（銀魚提供）

迎娶儀式在上午在東方文華酒店舉行，吳中天一早就帶領由小學同學組成的迎娶團隊抵達新娘住處，闖關楊子姍的姐妹團設下的重重關卡。吳中天先是被問開門理由，於是便在門外大喊了3次「因為我愛子姍」，接著又被到兩人第一次接吻的地點，吳中天大方回答就在台北家裡的陽台。

不過事情沒有那麼簡單，進門後姐妹團又安排了4個遊戲關卡，要吳中天認楊子珊唇印、跳舞跳到楊子姍爺爺和叔叔拍手、30秒和迎娶團做200下伏地挺身，最後則是要在時間內找出客廳中的藏好鑽石高跟鞋幫楊子珊穿上，吳中天也不負眾望順利完成所有任務，過程氣氛十分熱鬧。

吳中天與楊子姍夫妻在親友團見證下完成迎娶儀式。（銀魚提供）

之後兩位新人先在楊子姍的爺爺及叔叔面前叩禮，吳中天也感謝爺爺相信他，把子姍交到他的手上，「一定會用盡一生去呵護愛子姍」，「逼」得楊子姍眼泛淚光。接著一對新人前往男方家，在吳中天的爸爸及媽媽面前叩禮、奉茶。楊子珊說，對爸媽感到抱歉，把吳中天帶到了中國，讓他缺席了不少家庭日，「我跟中天會好好的過生活。」

今迎娶環節均按傳統儀式進行，並將在晚間舉行喜宴。

相關新聞

推薦新聞
花蓮直升機墜毀 《看見台灣》齊柏林勘景罹難 花蓮直升機墜毀 《看見台灣》齊柏林勘景罹難
2017/06/10 14:09
玉女女星變慾女 揉胸咬唇遭調侃「全身鈕扣都鬆開了」 玉女女星變慾女 揉胸咬唇遭調侃「全身鈕扣都鬆開了」
2017/06/10 08:11
《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡 《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡
2017/06/10 14:17
（獨家）豬哥亮左營人卻長眠基隆 「豬哥巷」親友這樣做 （獨家）豬哥亮左營人卻長眠基隆 「豬哥巷」親友這樣做
2017/06/10 07:56
謝忻密會王少偉被抓包 小甜甜翻臉不玩三角關係 謝忻密會王少偉被抓包 小甜甜翻臉不玩三角關係
2017/06/10 12:23
I奶洪蓉掀衣露奶 驚見粉紅點點 I奶洪蓉掀衣露奶 驚見粉紅點點
2017/06/10 09:24
齊柏林爆想回去當公務員 續拍《看見台灣II》卻傳意外 齊柏林爆想回去當公務員 續拍《看見台灣II》卻傳意外
2017/06/10 14:25
（影音）豬哥亮百日追思會大逆轉 余天破冰家屬確定出手 （影音）豬哥亮百日追思會大逆轉 余天破冰家屬確定出手
2017/06/10 15:47
齊柏林最後的專訪 透露最憂心這件事 齊柏林最後的專訪 透露最憂心這件事
2017/06/10 16:46
昨天才跟齊柏林通電話 吳念真難受不敢相信 昨天才跟齊柏林通電話 吳念真難受不敢相信
2017/06/10 14:32
林志玲薄紗挺進撒哈拉 受封「沙漠最美」 林志玲薄紗挺進撒哈拉 受封「沙漠最美」
2017/06/10 11:54
伊能靜揪公婆拍全家福紅吱吱 一席話逼哭出嫁女兒 伊能靜揪公婆拍全家福紅吱吱 一席話逼哭出嫁女兒
2017/06/10 11:00
《甘味》大魔頭老K是誰？曾莞婷透露… 《甘味》大魔頭老K是誰？曾莞婷透露…
2017/06/10 14:59
齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」 齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」
2017/06/10 14:36
齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援 齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援
2017/06/10 14:54
6歲包子妹暴風抽高 驚現9頭身完美比例 6歲包子妹暴風抽高 驚現9頭身完美比例
2017/06/10 14:43
齊柏林背負期許拍片不幸罹難 《看見台灣II》恐胎死腹中 齊柏林背負期許拍片不幸罹難 《看見台灣II》恐胎死腹中
2017/06/10 14:47
齊柏林勘景罹難 團隊急忙趕赴花蓮 齊柏林勘景罹難 團隊急忙趕赴花蓮
2017/06/10 14:38
齊柏林傳罹難 吳念真不敢相信「什麼話都無法講」 齊柏林傳罹難 吳念真不敢相信「什麼話都無法講」
2017/06/10 15:12
齊柏林墜機亡 蔡英文悼：讓我們看見台灣的美好 齊柏林墜機亡 蔡英文悼：讓我們看見台灣的美好
2017/06/10 16:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.