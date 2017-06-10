限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

吳中天迎娶楊子姍 和父母謝恩有洋蔥

2017/06/10 16:01

楊子姍餵老公吳中天吃湯圓。（銀魚提供）

〔記者許世穎／台北報導〕35歲的吳中天和小5歲的楊子姍前年9月登記結婚，今晚終於將在台北文華東方酒店舉行婚宴，早上已在酒店進行迎娶儀式。新郎吳中天一大早帶領小學同學組成的迎娶團抵達新娘房，楊子姍的姊妹團也設置關卡，第一關便問吳中天「為什麼要讓他進去迎娶？」吳中天便在門外大聲喊3次「因為我愛子姍」，相當甜蜜。

吳中天率領迎娶團迎娶老婆楊子姍。（銀魚提供）

姊妹團接著問兩人第一次接吻地點？吳中天說在台北家裡陽台。進去後，還有4關等著迎接他。首先第1關為桌上有8個不同的唇印，要吳中天猜哪個是老婆的；第2關要迎娶團看著影片跳舞，必須跳到楊子姍的爺爺和叔叔拍手；第3關要迎娶團在30秒內做200個伏地挺身；第4關則要迎娶團在時限內，找出藏在客廳裡的1隻白色鑽石高跟鞋，並讓吳中天親自進房間幫子姍穿上。

吳中天為老婆楊子姍穿上高跟鞋。（銀魚提供）

最後吳中天關關擊破，牽著老婆楊子姍前往男方家，新人在吳中天父母面前叩禮、奉茶，吳中天感謝爸媽的養育之恩，但楊子姍則說對吳爸爸吳媽媽感到很抱歉，「我在中國生活也把中天帶到了中國，讓中天缺席了很多爸媽在台北的活動及節日，我跟中天會好好的過生活」。兩人拜別父母後進行傳統的「坐長褲」（表示坐財、坐庫）、「吃湯圓」（表示甜蜜美滿）環節，相當動人。

吳中天今迎娶老婆楊子姍。（銀魚提供）

相關新聞

推薦新聞
《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡 《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡
2017/06/10 14:17
（獨家）豬哥亮左營人卻長眠基隆 「豬哥巷」親友這樣做 （獨家）豬哥亮左營人卻長眠基隆 「豬哥巷」親友這樣做
2017/06/10 07:56
齊柏林「最後短訊」曝光 冒生命危險為台灣環境貢獻 齊柏林「最後短訊」曝光 冒生命危險為台灣環境貢獻
2017/06/10 15:45
謝忻密會王少偉被抓包 小甜甜翻臉不玩三角關係 謝忻密會王少偉被抓包 小甜甜翻臉不玩三角關係
2017/06/10 12:23
孔鏘送好友最後一程 回憶豬哥亮這句話滿滿洋蔥 孔鏘送好友最後一程 回憶豬哥亮這句話滿滿洋蔥
2017/06/10 08:17
齊柏林爆想回去當公務員 續拍《看見台灣II》卻傳意外 齊柏林爆想回去當公務員 續拍《看見台灣II》卻傳意外
2017/06/10 14:25
國家標注「台灣」 《目擊者》倖免遭中國毒手 國家標注「台灣」 《目擊者》倖免遭中國毒手
2017/06/10 09:27
（影音）豬哥亮百日追思會大逆轉 余天破冰家屬確定出手 （影音）豬哥亮百日追思會大逆轉 余天破冰家屬確定出手
2017/06/10 15:47
昨天才跟齊柏林通電話 吳念真難受不敢相信 昨天才跟齊柏林通電話 吳念真難受不敢相信
2017/06/10 14:32
齊柏林最後的專訪 透露最憂心這件事 齊柏林最後的專訪 透露最憂心這件事
2017/06/10 16:46
《甘味》大魔頭老K是誰？曾莞婷透露… 《甘味》大魔頭老K是誰？曾莞婷透露…
2017/06/10 14:59
齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」 齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」
2017/06/10 14:36
齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援 齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援
2017/06/10 14:54
恐怖巧合？齊柏林拍片墜機身亡 好友2年前才命喪同航空 恐怖巧合？齊柏林拍片墜機身亡 好友2年前才命喪同航空
2017/06/10 15:34
肚子不斷鼓起 最醜港姐分享胎動喜悅 肚子不斷鼓起 最醜港姐分享胎動喜悅
2017/06/10 12:49
6歲包子妹暴風抽高 驚現9頭身完美比例 6歲包子妹暴風抽高 驚現9頭身完美比例
2017/06/10 14:43
齊柏林推廣台灣 《看見台灣》創台紀錄片最高票房 齊柏林推廣台灣 《看見台灣》創台紀錄片最高票房
2017/06/10 14:32
齊柏林勘景罹難 團隊急忙趕赴花蓮 齊柏林勘景罹難 團隊急忙趕赴花蓮
2017/06/10 14:38
齊柏林傳罹難 吳念真不敢相信「什麼話都無法講」 齊柏林傳罹難 吳念真不敢相信「什麼話都無法講」
2017/06/10 15:12
無緣完成《看見台灣II》 齊柏林跨5國拍攝想說的是… 無緣完成《看見台灣II》 齊柏林跨5國拍攝想說的是…
2017/06/10 14:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.