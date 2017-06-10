吳中天迎娶楊子姍 和父母謝恩有洋蔥

楊子姍餵老公吳中天吃湯圓。（銀魚提供）

〔記者許世穎／台北報導〕35歲的吳中天和小5歲的楊子姍前年9月登記結婚，今晚終於將在台北文華東方酒店舉行婚宴，早上已在酒店進行迎娶儀式。新郎吳中天一大早帶領小學同學組成的迎娶團抵達新娘房，楊子姍的姊妹團也設置關卡，第一關便問吳中天「為什麼要讓他進去迎娶？」吳中天便在門外大聲喊3次「因為我愛子姍」，相當甜蜜。

吳中天率領迎娶團迎娶老婆楊子姍。（銀魚提供）

姊妹團接著問兩人第一次接吻地點？吳中天說在台北家裡陽台。進去後，還有4關等著迎接他。首先第1關為桌上有8個不同的唇印，要吳中天猜哪個是老婆的；第2關要迎娶團看著影片跳舞，必須跳到楊子姍的爺爺和叔叔拍手；第3關要迎娶團在30秒內做200個伏地挺身；第4關則要迎娶團在時限內，找出藏在客廳裡的1隻白色鑽石高跟鞋，並讓吳中天親自進房間幫子姍穿上。

吳中天為老婆楊子姍穿上高跟鞋。（銀魚提供）

最後吳中天關關擊破，牽著老婆楊子姍前往男方家，新人在吳中天父母面前叩禮、奉茶，吳中天感謝爸媽的養育之恩，但楊子姍則說對吳爸爸吳媽媽感到很抱歉，「我在中國生活也把中天帶到了中國，讓中天缺席了很多爸媽在台北的活動及節日，我跟中天會好好的過生活」。兩人拜別父母後進行傳統的「坐長褲」（表示坐財、坐庫）、「吃湯圓」（表示甜蜜美滿）環節，相當動人。

吳中天今迎娶老婆楊子姍。（銀魚提供）