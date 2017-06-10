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恐怖巧合？齊柏林拍片墜機身亡 好友2年前才命喪同航空

2017/06/10 15:34

紀錄片《看見台灣》導演齊柏林在執行空拍任務中，因墜機身亡。（記者趙世勳攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演齊柏林今搭乘凌天航空直升機在花蓮豐濱大港口附近執行空勘任務，飛機意外墜毀，齊柏林與他的助手陳冠齊和機師張志光，3人全數罹難。凌天航空直升機於2015年也曾墜機失事，49歲的死者駕駛陳秀明是齊柏林的好友，曾協助拍攝《看見台灣》，齊柏林當時悲慟表示希望將下一部作品獻給他，沒想到如今卻也因墜機身亡，令人不勝唏噓。

凌天航空成立於1994年，主要經營普通航空業務，隔年購入3部直升機，承作空中噴灑農藥與照相業務，並與各國專業拍攝團隊完成各項高難度空拍。凌天航空營業至今約23年，卻傳出多起墜機意外，包含2015年執行清洗電塔任務時，不幸意外墜毀，造成機師陳秀明與水槍操作員余惠賢不幸身亡，當時齊柏林聞噩耗震驚不已、非常哀痛表示：「再也不能和他一起飛了」，但如今他也因執行空拍任務而墜身亡，令人扼腕，也讓社會再次注意起飛安問題。

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