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齊柏林墜機喪命 牧師林慶台悲慟說...

2017/06/10 15:08

《看見台灣II》開鏡記者會，林慶台。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕齊柏林為紀錄片勘景，卻不幸墜機罹難，他前天才辦完《看見台灣II》開鏡記者會，曾合作的吳念真、林慶台都現身力挺，林慶台稍早在經紀人通知下得知此事，正在看新聞的他無法接受，遺憾稱：「太難過，不願回應。」

台灣首部空拍電影《看見台灣》在2013年上映，牧師歌手林慶台為了電影吟唱，醇厚自然的嗓音，為紀錄片加分，林慶台8日剛受邀在電影開鏡記者會演唱，對於齊柏林墜機罹難，相當無法接受。

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