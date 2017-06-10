齊柏林提倡環保 曾被爆非法養保育龜重創形象

紀錄片《看見台灣》的知名導演齊柏林。（記者趙世勳攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演齊柏林在2013年推出紀錄片《看見台灣》，以高空拍攝手法揭露台灣環境因人為開發而造成的污染與傷疤，在國內外都獲得許多迴響，但他去年被民眾檢舉違法飼養保育類動物，警方也查獲齊家非法養食蛇龜11隻、柴棺龜2隻，因該行為與他提倡的環保理念相左的行為，一度重創齊柏林的形象，也讓他本人相當沮喪。

當時齊柏林的父親表示，一開始並不知道這些是保育類動物，在十多年前爬山時，看到3、4隻小烏龜，把他們帶回家養，從老家到新家都幫他們蓋了舒適環境，最後來交配繁殖，變成13隻；為了印證說法，齊父也拿出不同時期的照片證明。檢方在調查後，採信齊老先生說法，認為行為雖違法，但是十多年前發生的，已過時效，因此最終給予不起訴處分。