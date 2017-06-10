（影音）齊柏林勘景墜機罹難 李亞萍悲鳴「生死有命」

余天、李亞萍夫婦對齊柏林不幸墜機死亡的消息感嘆不已。（記者陳逸寬攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕紀錄片導演齊柏林前天召開《看見台灣II》開鏡記者會，今為電影搭乘直升機勘景，不料卻不幸墜機，機上3人全數罹難；余天、李亞萍赴豬哥亮靈堂弔唁，聞訊都震驚表示不可置信。

余天受訪時被問及齊柏林不幸罹難，驚訝地說：「我還不曉得耶，那個直升機就是他掉下來的喔？天哪！怎麼會這麼不小心呢？真的是要命。」李亞萍則悲傷嘆氣，感嘆地說：「很遺憾，也很難過，人家說生死有命啦，真的是很難講。」