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無緣完成《看見台灣II》 齊柏林跨5國拍攝想說的是…

2017/06/10 14:53

導演齊柏林（右二）去年底赴日，與當地空拍公司討論拍攝計畫。（翻攝自《看見台灣》臉書）

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演齊柏林今天搭乘直升機在花蓮豐濱大港口附近拍攝《看見台灣II》，飛機意外墜毀，不幸身亡，享年52歲。齊柏林在2013年推出紀錄片《看見台灣》，以高空拍攝揭露台灣環境因人為開發，而造成的污染與傷疤，在國內外都獲得許多迴響；時隔4年，齊柏林再度啟動《看見台灣II》，製作規模升級，拍攝橫跨台灣、日本、馬來西亞、紐西蘭、中國等5國環境，試圖探尋台灣島嶼的今生與前世。

齊柏林今年啟動《《看見台灣II》跨國拍攝計畫，該片並非《看見台灣》的續集，而是有全新的思想主軸，並包含人文故事在內，以跨越地理的飛翔視野，帶領民眾看見這個世界的變遷與脈動，也揭露環境問題是各國間彼此息息相關的。

該片的製片曾瓊瑤曾透露，《看見台灣II》有了前作的經驗，不管在拍攝還是資金運用上都更加成熟，目前已完成5國勘景以及拍攝前的籌備，原本預計在這週四宣布開拍後，預計1年就能完成拍攝，無奈齊柏林今天遭逢墜機意外逝世，未能將具有野心的作品獻給台灣觀眾。

導演齊柏林的《看見台灣》2013年上映後，獲得不少好評。（資料照，記者劉信德攝）

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