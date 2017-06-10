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齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援

2017/06/10 14:54

齊柏林前天舉辦《看見台灣II》開鏡記者會。（記者趙世勳攝）

〔記者許世穎／台北報導〕記錄片《看見台灣II》前天剛舉行開鏡記者會，導演齊柏林表示，預算將從首集的9千萬提升到1億，初步構想為找十家公司，每家投資1千萬，目前資金已到位近3分之一，接下來將繼續集資。不料，今卻傳出進行空勘任務時直升機墜毀，機上包括導演齊柏林的三人已罹難。

齊柏林2013年拍攝紀錄片《看見台灣》，以2.2億元票房締造台灣影史紀錄片最高票房紀錄，前天接受專訪時表示，首集的盈餘都以拿來添購攝影器材，由於《看見台灣II》將以4K拍攝，他拆完帳後的3千萬已用來購買6K攝影機。

他當時笑說，台灣電影產業目前還沒有人找他做空拍技術支援，「只有五月天《如果我們不曾相遇》MV有找我們拍攝」；而他上個月已到日本福島進行《看見台灣II》的試拍，但核災現場最近只能飛到距離5公里處拍攝，「太近，測量輻射的儀器就會叫個不停」。

而消息指出，凌天航空公司今天中午一架直升機在花蓮豐濱大港口附近墜毀，導演齊柏林也在機上進行空勘任務，電影公司表示稍晚會發表聲明。

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