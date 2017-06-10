齊柏林背負期許拍片不幸罹難 《看見台灣II》恐胎死腹中

導演齊柏林前作《看見台灣》創下台灣影史紀錄片票房紀錄，該片更是當年金馬獎最佳紀錄片。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕齊柏林今中午驚傳為《看見台灣II》勘景墜機罹難，他前日才大辦電影開鏡記者，開心向業界、投資人宣傳消息，沒想到卻成為他最後身影。

該片昨天正式開拍，但齊柏林已經花了4年跑遍各地，克服空拍限制，他說，開拍續集的最大動機，齊柏林表示其實是因為背負太多人的期許，既然有機會讓他發揮專業，他會義不容辭為了這個領域繼續付出貢獻。

這次《看見台灣II》格局放大，場景橫跨台灣、日本、紐西蘭、馬來西亞、中國，預計花費1年半、1億元，以4K畫質拍攝，以期傳達「環境無國界，生息休戚與共」的概念，除了空拍也將加入深海拍攝，以全面的角度揭露環境問題。原本預計2019年上映，現恐怕胎死腹中。

齊柏林前作《看見台灣》斥資9000萬、耗時5年拍攝完成，是台灣影史成本最高紀錄片，該片透過全空拍呈現出台灣環境的美與現況，上映時反應熱烈，全台獲2億票房，創下台灣影史紀錄片最高票房成績，亦拿下第50屆金馬獎最佳紀錄片。

導演齊柏林前往花蓮為新作勘景，不幸墜機身亡。（花蓮消防局提供）