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齊柏林推廣台灣 《看見台灣》創台紀錄片最高票房

2017/06/10 14:32

齊柏林（右三）前天才舉辦《看見台灣II》開鏡記者會，沒想到今天就傳出墜機身亡噩耗。（記者趙世勳攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演齊柏林今天搭乘直升機在花蓮豐濱大港口附近拍攝《看見台灣2》，飛機意外墜毀，不幸身亡。他在2013年推出紀錄片《看見台灣》，在當時開出2億元的票房佳績，成為台灣電影史票房最高的紀錄片，更拿下第50屆金馬獎最佳紀錄片的殊榮。

《看見台灣》耗資9000萬元、歷時5年拍攝，呈現台灣的美麗與哀愁，該片上映後感動不少觀眾，也在各國獲得不少好評，導演齊柏林也因為在巡迴各國宣傳時，從回饋中獲得不少靈感，時隔4年，啟動《看見台灣2》跨國拍攝計畫，無奈卻在電影剛在台灣開拍不久後，就因意外墜機身亡。

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