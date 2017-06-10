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齊柏林爆想回去當公務員 續拍《看見台灣II》卻傳意外

2017/06/10 14:25

齊柏林日前接受本報專訪時，透露曾想回去當公務員。（記者趙世勳攝）

〔記者許世穎／台北報導〕記錄片《看見台灣II》前天剛舉行開鏡記者會，今傳出進行空勘任務時直升機墜毀，機上包括導演齊柏林的3人在內皆已罹難。齊柏林前天接受本報專訪時，透露自己從一個素人變導演，「想了很久，本來想回去當公務員的！」沒想到決定拍攝續集卻傳憾事。

2013年的《看見台灣》全台大賣2.2億，齊柏林笑說該片帶給他人生太多意外，「我兩年內帶著電影去了30多個國家，除了和國外交流，也看到了世界，有很多值得借鏡的地方。」續集成本從第1集的9千萬提升到1億，除了已花1年多時間前製，接下來將用1年半拍攝加後製，預計2019年上映。但如今電影還未拍完就傳出意外，讓人大感遺憾。

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