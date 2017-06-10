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《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡

2017/06/10 14:17

前天齊柏林才出席《看見台灣II》開鏡記者會，沒想到今天就傳出墜機噩耗。（記者趙世勳攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕億萬紀錄片導齊柏林前天召開《看見台灣II》開鏡記者會，宣傳開拍計畫籌款，不料今早竟然傳出勘景直升機在花蓮墜毀，機上3人全數罹難，民航局更證實，機組員名單上有齊柏林的名字。

直升機墜毀現場。（讀者提供）

據了解，該直升機隸屬「凌天航空」，今11時56分許於花蓮縣豐濱鄉靜浦長虹橋上方墜落，據悉，該機早上10點許開始執行空拍任務，機上3人起飛不久後，改採半小時電話聯繫一次，最後一次1220報告後失聯，國搜中心已經確認在花蓮豐濱大港口附近失事。

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