吳秀波殺青日半夜視訊劉濤 被虧「當時穿什麼」

古裝大劇《軍師聯盟》由吳秀波、劉濤、李晨和張鈞甯等人主演。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由吳秀波、劉濤、李晨和張鈞甯主演的古裝大劇《軍師聯盟》，有別於以往三國時代以蜀漢人物為主的歷史劇，此次以司馬懿作為主角，不但講述司馬懿如何輔佐曹操一家，同時更加入了不少他的感情世界。

吳秀坡在《軍師聯盟》擔綱總製片。（愛奇藝台灣站提供）

此次吳秀波除了出演劇中主角司馬懿外，更擔綱總製片人，劇中所有主要演員都由他親自致電邀約演出，該劇拍攝近一年，歷經春夏秋冬，回想起拍攝過程，李晨說：「波哥這次擔綱總製片人，還在橫店棚裡幫我們安裝空調，當下真的覺得劇組特別有人情味，別的劇組都很羨慕我們。」

劉濤和吳秀波在《軍師聯盟》飾演夫妻。（愛奇藝台灣站提供）

劉濤飾演司馬懿的正室張春華，對於角色她笑說：「是一個有勇無謀的悍婦」，更透露和吳秀坡會有各種感情戲，吳秀波也說：「這部劇也像是一個家庭戲。」此次兩人飾演夫妻，也培養出好交情，在劇組殺青的最後一天，當天凌晨兩點雖沒有劉濤的戲，但殺青的當下吳秀波立刻想到劉濤，打了視訊電話給她，分享劇組喝酒殺青的開心氣氛，劉濤說：「當下我也找了瓶酒，開了跟大家同樂，真的很感動。」被虧當下的穿什麼？她笑說：「是小背心啦！」

劉濤演出《軍師聯盟》。（愛奇藝台灣站提供）

李晨在劇中飾演曹丕，吳秀波透露與李晨是在一場活動上認識，當時李晨表示希望未來兩人有合作機會，這次一接到吳秀波邀約，李晨要他先等三天，吳秀坡說：「當時有點忐忑，不曉得他什麼意思。」沒想到三天後李晨回覆他已處理好其它戲約，準備出演，讓吳秀波相當感動。《軍師聯盟》一拍就是300多天，被問到：「冰冰還好嗎？」李晨笑說：「她有來探班啦！」愛奇藝台灣站將於6月22日每晚24時網路獨家同步跟播。

張鈞甯演出《軍師聯盟》。（愛奇藝台灣站提供）